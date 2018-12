Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Il Cinquale si aggiudica l’anticipo travolge il Vallizeri vola al terzo posto La capolista batte un buon Real Marina di Massa e mantiene i sei punti sul San Vitale Candia corsaro Fosdinovo Attuoni, Spartak e Azzurra successi a suon di gol

Massa Carrara - Il decimo turno dell’affascinante campionato di terza categoria ha fatto registrare l’inedito sabato ricco di gol, ben 36 centri, autentiche goleade su quasi tutti i campi all’appello manca ancora una partita dove il prolifico bottino potrebbe aumentare nuovamente.

Iniziamo dall’anticipo dove il Cinquale di mister Rino Ciregia rifila un set tennistico ai valligiani di Zeri, nella fredda serata di Marina di Massa a portarsi a casa il pallone è stato Andrea Rocca che ha messo a referto una preziosa tripletta, negli ospiti sigilli del solito Alessandro Giannotti e l’ultimo arrivato dal Monti il giovane promettente Michele Polloni. I tre punti conquistati contro i lunigianesi proiettano la formazione massese al terzo posto solitari nel cuore della zona play off. Soffre più del previsto la capolista versiliese anche per merito del Real Marina di Massa di mister Luano Vita dopo gli straordinari nel recupero settimanale contro i collinari della Seravezzina Matteo Nardini e compagni hanno tenuto vivo a lungo il match di Via Versilia. Nelle file degli ospiti veniva schierato l’intramontabile bomber di lungo corso Giorgio Panesi proveniente dal Podenzana subito in gol al suo ennesimo debutto. Ad inseguire la capolista c’è il San Vitale Candia che consolida il secondo posto dopo il netto risultato in casa del Fosdinovo, a segno una triade collaudata come Giulianelli, Aliboni e Conti portando la striscia positiva a cinque successi consecutivi. In quarta posizione avanzano i versiliesi dell’Azzurra che dopo i punti a tavolino ne prendono altri tre contro l’Unione Montignoso, anche in questo match a segno mezza dozzina di reti dove spicca la doppietta di Alberti. Ai confini del girone dei play off si affaccia la coppia Attuoni-Spartak Apuane entrambe vittoriose nei loro impegni, gli avenzini di mister Augusto Secchiari scesi in campo senza diversi titolati hanno ugualmente svolto il compito al meglio rimandando battuto l’ostica Montagna Seravezzina. In evidenza per la Polisportiva di Avenza la doppietta siglata dal veloce esterno Pietro Brugioni che ha riscattato per i compagni lo stop a tavolino contro l’Azzurra. Secondo acuto consecutivo dello Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi che dopo un primo tempo equilibrato terminato sull’1-1 si scatena nella ripresa rifilando una goleada alla Palleronese. Fatali per gli ospiti i primi dieci minuti del secondo tempo, determinanti i guizzi di Giuseppe Maccarone, Jason Manfredi e Tonlazzerini, per la compagine granata di mister Massimo Preti si è messo in luce l’attaccante Gabriele Moisè (suoi due gol) arrivato nell’ultima sessione di mercato dai cugini del Monzone.



Risultati 10^a giornata



Cinaquale-Vallizeri 6-2(anticipo)

Fosdinovo-San Vitale Candia 0-3

Attuoni-M.Seravezzina 3-0

Spartak Apuuane-Palleronese 6-3

Sp. Forte dei Marmi-Real Marina di Massa 4-2

Un. Montignoso-Azzurra 1-6

Academy M.Montignoso-Barbarasco (lunedi 17, Via Casola ore 20,30)



Classifica: Sportimg Forte dei Marmi 27, San Vitale Candia 21, Cinquale 17, Azzurra 16, Spartak Apuane 15, Attuoni Avenza 15, Montagna Seravezzina 14, Barbarasco 13, Academy Massa Montignoso 12, Real Marina di Massa 11, Palleronese 10, Vallizeri, 9, Fosdinovo 7, Un. Montignoso 2.



Note : Academy M.Montignoso.-Barbarasco una gara in meno



Prossimo turno (22/12/2018)



Azzurra-Sp.Forte dei Marmi, Barbarasco-Fosdinovo, M.Seravezzina-Academy M. Montignoso, Palleronese-Cinquale, Real Marina di Massa-Attuoni, San Vitale-Sapartak Apuane,Vallizeri-Un. Montignoso.



Tabellini



Cinquale-Vallizeri 6-2

Cinquale :Ricci, Baldi, Gabrielli,Francini, Grassi, Landucci, Mignani, Lenzetti, Masini, Scali, Rocca(Baccei, Baldini, Haregù, El Bannaoui,Pieroni)All. Ciregia

Vallizeri : Brunotti,Kadiu(65’ Ferrari), Stilo(41’ Khdim), Lastricci, Bestazzoni(73’ Tonelli), Conti, Giannotti, Pucci, Plloni, Giacopinelli, Gjoxhaj.All. Centofanti

Arbitro : Patanè di Carrara

Marcatori : 9’ Gabrielli, 30’ Rocca, 37’ Rocca, 42’ Giannotti, 51’ Rocca, 61’ Polloni, , 66’, 72’ El Bennaoui

Fosdinovo-San Vitale Candia 0-3

Fosdinovo : Zeni, Conti, Nuohass, Aquaro, Buglkiani, Morotti, Tenerani, Coraci, Perlongo, La Terra, Fusani(Cattozzi, Gomez, Donazza, Bertolini, Coppa(Della Valle), Cantoni, Baldoni, Della Valle)All. Baldoni M.

San Vitale C. : Baldini, Di benedetti, Deda, Carlesi, Finelli, Sarno(60’ Della Pina J.), Donadel, Giuliasnelli, Aliboni, Conti, Rustighi(Della Pina, Ricci, Margarita, ,Gallia, Damiano, Bennati)All. Bennati

Arbitro Valese di Carrara

Marcatori : 15’ Giulianelli, 55’ Aliboni, 66’ Conti

Attuoni-M.Seravezzina 3-0

Attuoni : Volpi, Prampolini, Menconi L.,Borghetti, Dell’Amico L.,Secchiari M., Esposito, Musetti, Lucetti, Da pozzo, Brugioni( Ambrosi, Ussi, Dell’Amico M. , Ceccarelli, Ghirlanda, Thneibat) All. Secchiari A.

M.Seravezzina : Bertoni,Consigli,Bacci, Rossi, Filiè, Mattei, Fiaschi,Tarabella N.,Ricci, Tarabella A.,Salvatori( Cagnoni F.,Sacchelli, Bazzichi,Pellizzarri, Beerti, Tovani, Maremmani, Cagnoni S.) All. Maganzi

Arbitro . Diletta Pisi di Carrara

Marcatori : 35’ Brugioni, 51’ Brugioni, 75’ Ceccarelli

Note : al 10’ espulso Mattei doppio giallo, 42’ Bazzichi per offese all’arbitro.

Spartak Apuane-Palleronese 6-3

Spartak Apuane : Tovani, Bianchi, Nicoletti, Cancello,Pacolini, Ulkivi,Maccarone, Mussi, Sodini , Tonlazzerini, Manfredi(Del sarto, Alibani, Magnani,Mezzi, Marino, Marchini,Turba) All. Ulivi P.,

Palleronese :Zannardi, Amendola, Franchetti, Leka R., Baldini, Sisti, Leka L., Maraffetti, Guza, Sartini, Moisè(Ricci, Massour, Guerra, Costa, Diouf, Bucci, Giovi)All. Preti

Arbitro : Lorenzini di Carrara

Marcatori : 6’ Maccarone, 39’ Moisè, 54’ Maccarone, 55’ Manfredi, 57’ Maccarone, 69’ Tonlazzerini, 82’ Bianchi, 84’ Leka L., 90’ Moisè



Sp. Forte dei Marmi-Real Marina di Massa 4-2

Sp.Forte dei Marmi : Tarabella E., Mattei, Manfredi, Pellicci, Bresciani 65’ Meucci), Coppedè (61’ Del Punta), Prosperi, Rosi(56’ Pardini) Maggi, Folliero, Alaimo(72’ Leonardini)(a disp. Federigi,Viti,Tarabella M.,Toncelli) Picchi

Real M.Massa : Nardini,Lucchesi, Lofrese,Esposito, Cappè, Neri, Giusti, Tarantino, Panesi, Kumanaku, Lucchi(Del Freo, Dell’Amico, Zavaglia, Ravenna, Cucurnia)All. Vita

Arbitro : Lorenzi di Viareggio

Marcatori : 10’ Maggi, 21’ Panesi, 29’ Maggi, 48’ Cucurnia, 78’ Meucci(rig.), 89’ Maggi (rig.)



Un.Montignoso-Azzurra 1-6

Un. Montignoso : Viviani, Signorino, Lenzetti, Pardini, Serrouk, Asciuti,Giunta, Maretti, Grillotti, Bonfigli(Pallonetto, Pietri, Infantino)All. Mariotti

Azzurra: Michetti, Biancolani, Tognocchi, Bellè, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani A, Landi, Alberti, Polloni(Gazzoli, Bresciani M.,Coluccini,Viacava,All. Giorgini

Arbitro : Bragoni di Carrara

Marcatori : 2’ Alberti,45’ Alberti,63’ Landi,71’ Chioni, 83’ Bresciani, 86, Coluccini