Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Lo Sporting Pietrasanta allunga sulle inseguitrici, a -4 dal Mulazzo e -5 dall’Atletico Podenzana

Massa Carrara - Giornata estremamente favorevole alla capolista Sporting Pietrasanta , nell’anticipo dilaga in casa del Paradiso mettendo a segno ben nove reti consolidando il primato, anzi aumentando il divario, ora le lunghezze di vantaggio sull’Atletico Podenzana scavalcati dai cugini del Mulazzo sono cinque. L’Atletico Podenzana di mister Angeli, rallenta la rincorsa alla leader del torneo,trova sulla strada un buon Marina di Massa che visto il match avrebbe meritato qualcosa di più. Al secondo posto troviamo il Mulazzo di mister Fabio Bellotti, che rimanda battuto l’Academy Montignoso con il classico risultato all’inglese, prima il solito Giovannoni apre le marcature imitato ad inizio ripresa da El Attifi, i rosso blu chiudono la pratica, ora lanciata e determinata all’inseguimento della vetta. I freschi vincitori della coppa provinciale del Cerreto restituiscono la sconfitta dell’andata al Fosdinoovo con un stratosferico Gianluca Venturini autore di una tripletta posizionando blucerchiati ad una sola lunghezza dal secondo posto, senza dubbio a caccia della miglior classifica finale. Pur distanziato di nove punti mantiene stretto il quinto posto l’Attuoni Avenza approfittando del pareggio dei cugini dello Spartak. La formazione di mister Secchiari rifila un poker di gol al San Vitale Candia, apre le marcature in avvio Da Pozzo seguito dal solito Brugioni, gli ospiti riaprono il match della Covetta con Bongiorni che lo stesso nel finale fallisce un calcio di rigore, gli avenzini arrotondano il risultato con Ceccarelli e Frediani. Quinto risultato positivo per lo Spartak Apuane di Paolo Ulivi che deve dividersi la posta in palio con una buona Palleronese, il neo entrato Fofana ad inizio ripresa pareggia lo svantaggio ospite di Farella e tiene vivo l’inseguimento all’unico posto disponibile dei paly off. Si inserisce nella parte di sinistra della classifica il Barbaraasco di mister Dario Giorgi si aggiudicandosi il derby del centro “Allende” di misura sui cugini ora fanalino del torneo O.M. Pontremoli, i sigilli della strapaesana sono del ”bomber”Oligeri e Nanti. Nella parte bassa della classifica fa punti solo il Marina di Massa che passa il testimone dell’ultimo posto allo Sporting Pontremoli.



Risultati 19^a giornata



Mulazzo-Academy M.M. 2-0

Marina di Massa-Atl.Podenzana 1-1

Cerreto-Fosdinovo 3-0

Spartak Apuane-Palleronese 1-1

Attuoni Avenza-San Vitale 4-1

Barbarasco-Sp.Pontremoli 2-1

Paradiso-Sp.Pietrasanta 2-9



Classifica : Sporting Pietrasanta 48, Mulazzo 44, Atl.Podenzana 43,Cerreto 42,Attuoni Avenza 33,Spartakn Apuane 30,Barbarasco 27, Fosdinovo 24, Palleronese 16, San Vitale Candia 15, Academy M.M. 14, Paradiso e Maruna di Massa 13, Sporting Pontremoli 12



Tabellini



Mulazzo-Academy M.M. . 2-0

Mulazzo :Leri,Boggi,Ribolla,Bergamaschi,Uberti,Luppi,Cham(63’ Micheloni),Jamal,Giovannoni(72’ Del Rio),El Attifi,Padova(70’ Timofte) All. Bellotti

Academy M.M. : Tognocchi,Peselle,Borghini,Gaian(75’ de Grandis),Guadagnucci,Poli,Della Pina,De Santis,Diouf(67’ Bertoneri),Pitanti,Imelli All: Montaresi

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 28’ Giovannoni, 53’ El Attifi



Marina di Massa-Atl.Podenzana 1-1

Marina di Massa :Murgese,Giroletti (61’ Giudice), Adelmi,Neri, Esposito,Marchi, Antoniotti,

Tognini(80’Bomgiorni),Tognocchi(81’Fialdini) E.,Fialdini,Barotti(23’ Tarantino) All. Guazzelli

Atl.Podenzana : Rocchi,Conti,Pelllegrini(76’ Elisei),Moscatelli Ruben,Bertipagani,Farnese,Mosti,Centofanti(56’ Mandorlini),Ricci,Guadagnucci,moscartellui Reandol(Mattellini,Bondi) All. Angeli

Arbitro : Gravina di Viareggio

Marcatori : 17’ Mosti,51’ Tognini



Cerreto-Fosdinovo 3-0

Cerreto :Volpi,Lazzini M.,Bellè,Fubiani,Venturini N.,Farusi,Gabrielli,Lazzini A., Venturini Gl.,Guidi,Rustighi(a disp. Bertoneri ,Buffoni,Raffaelli,Garcia,Pelliccia,Trombella,Rebughini)All. Bertelloni

Fosdinovo : Grilli, Cattozzi,Nouhass,Aquaro, Bugliani,Dolenrte, Castelli,Baldoni,Boni, Monfroni,Fusani (Morotti,Borsi,Zeni) All.Mori

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : Venturini Gl.(3)



Spartak Apuane-Palleronese 1-1

Spartak Apuane : Franchi,Pacolini,Bianchi, Alibani,Boukari, Granai(Fofana),Maccarone, Marchini,Pisani(Bugliani), Baldini,Belloni(Del Sarto,Lagomrsini,Mezzi,Sow,Alberti)All. Ulivi

Palleronese :Ndjodo,Farella,La ferla,Bestazzoni,De Nitto,Occhipinti,Cundumi C.,Ait Younss, Signanini, Furletti,Rosales(Massour,Tagazzart,Cundumi Chr.,Guerra,Panta Leon,Chalan,Bejaoui)All. Ferdeghini

Arbitro : Lossi di Viareggio

Marcatori :40’ Farella, 59’ Fofana



Attuoni Avenza-San Vitale Candia 4-1

Attuoni Avenza : Tortelli,Pollina,Borghetti,Bernacca,Pappagallo,Corsi,Ricci,Dell’Amico,Lucetti,Da Pozzo, Brugioni(Cannistracci,Frediani,Menconi,Petri,Thneibat)All. Secchiari

San Vitale Candia: Romani,Leka,Di Benedetti,Lorieri,Finelli, Bongiorni,Zampollini,Sarno, Ceragioli,Jovinella,Tonlazzerini(Deda,Pisani,De Melo,Damiano,Sparavelli)All. Bennati

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori:2’ Da Pozzo,20’ Brugioni,36’ Bongiorni,59’ Ceccarelli,43’ Frediani

Note : al 61’ Bongiorni(S.V.) sbaglia calcio di rigore



Barbarasco-Sp.Pontremoli 2-1

Barbarasco : Cavalierdoro,Chiocca, Luppi(Carlotti), Giansoldati,Barbieri,Ture, Varese(Maloni), Nanti(Sechi),Giromini(Serfini d.),Magnanini(Yanchuk),Oligeri.All. Giorgi

Sp. Pontremoli : Pappini,Ristori,Ramaj,Seidi,Marafetti,Giuliano,El Taoufiq(Diallo), Moscatelli,Pasquotii, Giacopinelli,Tudose.All. Neri

Arbitro : Latorraca di Carrara

Marcatori :59’ Oligeri,63’ Nanti, 79’ Pasquotti

Note : Al 60’ Espulso Giacopinelli



Paradiso-Sp.Pietrsasanta 2-9

Paradiso : Tovani,Rossi,Vaccà,Tinfena,Ussi,Baldelli,Proietti,Lorenzini,Passavanti,Menconi,Garfagnini( Ambrsi,Del Punta,Giuliani,Scaramelli,Pratali,Vatteroni,Salvetti)All. Diamanti

Sp.Pietrasanta : Rebellino,Pillon,Consigli, Baldaci(Perregrini),Pelagatti(Tedeschi), Bonini(Pardini),Navari, Benedetti,Lo Monaco,Serroukh,Maggi(Pelleginetti)All. Carducci

Arbitro : Bragoni di Carrara

Marcatori : Lo Monaco(3),Maggi (2),Serroukh(“),Benedetti,Poellegrinetti, Baldelli(P),Menconi(P)