Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Cade il Podenzana, lo sporting Pietrasanta si riprende la vetta. Si avvicina l’inseguitrice Mulazzo, corsara a “Remola”. Zona play off l’Attuoni Avenza espugna Pallerone scavalca lo Spartak

Carrara - Altro scossone in vetta e cambiamento nella zona play off dell’affascinante torneo di terza categoria. I versiliesi di mister Carducci calano un poker di gol al Barbarasco, riscattando il passo falso con lo Spartak e riprendono la fuga grazie allo scivolone dell’Atletico Podenzana tra le mura amiche per mani di un concreto Cerreto. Chi si è avvicinato con aria “minacciosa” al vertice è il Mulazzo di mister Fabio Bellotti che torna da “Remola” con tre punti pesantissimi, ora i rosso blu di Baciu & compagni sono ad una sola lunghezza dal secondo posto. A ridosso delle quattro squadre di vertice si inserisce la Polisportiva Attuoni che espugna il “Lombardi” di Pallerone con un gol del solito Brugioni, legittimando il successo allo scadere con la traversa colpita da Lucetti, da segnalare la “diga” eretta dagli avenzini Secchiari e Dell’Amico nel fango di Pallerone. Secondo pareggio consecutivo per lo Spartak Apuane che non va oltre la divisione dei punti in quel di Pontremoli, il team di mister Paolino Ulivi abbandona per il momento il piazzamento play off a favore dei cugini dell’Attuoni. Torna alla vittoria il Fosdinovo di Mori che solo nel finale ribalta il doppio svantaggio contro il Paradiso, tre punti che permettono a Baldoni e soci di agganciare al settimo posto i granata del Barbarasco. Nella parte bassa della classifica acuto dei bianco neri dell’Academy Montignoso che di misura hanno la meglio sul Marina di Massa rimandandolo all’ultimo posto della classifica in compagnia dello Sporting Pontremoli.



Risultati del 17 /02/2018 :



Sp.Pietrasanta-Barbarasco 4-1

Atl.Podenzana-Cerreto 0-2

Academy M.M.-Marina di Massa

San Vitale Candia-Mulazzo 1-3

Fosdinovo-Paradiso 3-2

Palleronese-Attuoni Avenza 0-1

Sp.Pontremoli-Spartak Apuane 0-0



Classifica : Sporting Pietrasanta 45,Atletico Poodenzana 42 Mulazzo 41,Cerreto 39, Attuoni Avenza 30,Spartak Apuane 29,Barbarasco 24, Fosdinovo 24,Palleronese e San Vitale 15,Academy Montignoso 14,Paradiso 13,Marina di Massa 12,Sporting Pontremoli 12.



Tabellini :



Academy Montignoso -Marina di Massa 3-2

Academy Montignoso :Imelli M.,Grande(Della Pina), Raucci(Gaina), Coppa, Borghini,Poli,De Santis(De Grandis),Bertelloni,Diouf(Guadagnucci),Imelli N.,Pitanti. All. Montaresi

Marina di Massa :Murgese, Tarantino(Adelmi), Marchi, Lucchi(Bongiorni), Esposito, Fialdini, Antompaoli, Zavaglia((Neri), Tognini, Tognocchi(Giudice), Barotti,All. Guazzelli

Arbitro :Lossi di Carrara

Marcatori : 8’ Diouf, 15’ Antonpaoli,24’ De Santis, 37’ Imelli N.,41’ Tognini(rig.)



Sporting Pontremoli-Spartak Apuane 0-0

Sp.O.M.Pontremoli:Pappini,Venuti,Diallo,Giuliano,Keira,Marafetti,Seidi,Et Taoufiq, Moscatelli, Pasquotti,Giacopinelli(Varoli,Tudose,Scandellari)All. Neri

Spartak Apuane :Franchi, Bianchi(87’ Belloni), Lagomarsini(45’ Floris), Alibani, Boubakari, Marchini(77’Alberti),Maccarone, UliviT. ,Pisani , Baldini (78’Fofana),Bugliani(83’ Baba), All.Ulivi P.

Arbitro :Bianco di Carrara



Sporting Pietrasanta-Barbarasco 4-1

Sp.Pietrasanta : Landi, Pillon, Consigli, Baldacci, Pelagatti, Bonini, Navari, Benedetti,Lo Monaco, Serroukh,Maggi(Baldini, De Carlo, Pellegrinetti, Tedeschi, Perregrini, Bernardini)All. Carducci

Barbarasco :Cavalier Doro, Chiocca, Carlotti, Trippa, Giansoldati, Ture, Varese, Nanti, Magnanini, Giromini,Oligeri(Casciari,Saccomani,Yanchuk)All. Giorgi

Arbitro :Formisano di Viareggio

Marcatori :20’ Benedetti,40’ Serrouk,55’ e 75’ Navari



Fosdinovo-Paradiso 3-2

Fosdinovo :Grilli,Tognoni,Dolente,Aquaro,Di Meo, Bugliani, Corsini(46’ Cantoni), Baldoni, Boni, Monfroni,Borsi(Castelli)(a disp.Morotti)All. Mori

Paradiso :Ambrosi, Menconi, Lucchesi, Tinfena, Vaccà, Baldelli, Lorenzini, Giuliani,Passavanti,Salvetti,Garfagnini(Tovani,Ussi,Scaramelli, Baruzzo) All. Fabiani

Marcatori :23’ Menconi, 35’ Passavanti,75’ Monfroni,83’ Castelli, 90+2 Boni



San Vitale Candia- Mulazzo 1-3

San Vitale Candia :Romani.Leka,Di Benedetti,Della Pina, Deda, Finelli(78’ Sparavalli), Sarno,Bongiorni,Ceragioli, Tonlazzerini(83’ Damiano) All. Bennati

Mulazzo : Leri,Franchini,Ribolla(64’ Mariani), Berrgamaschi, Cham, Luppi, Dghoughiessalama(45’ Jamal), Uberti,Giovannoni(86’ Padova),El Attifi, Baciu. All. Bellotti

Arbitro :Andreani di Carrara

Marcatori : 51’ e 56’ Baciu,56’ Ceragioli,90+1 Jamal



Palleronese-Attuoni Avenza 0-1

Palleronerse:Janniello,Beaoui,Farella,Bestazzoni,De Nitto,Occhipinti(54’ Signanini), Condumi ,Ayt Younss(70’ Guerra),Ndjodo,Furletti(64’ Riccia), Rosales (54’ La Ferla)(a disp. Ricci, Massour)All. Ferdeghni

Attuoni Avenza :Tortelli, Pollina, Borghetti, Bernacca, Pappagallo, Cannistracci, Secchiari M.,Dell’Amico,Lucetti,Da Pozzo(77’ Tormen),BrugioniAll. Secchiari A.

Arbitrto : Sergiampietri di Carrara

Marcatore : 32’ Brugioni