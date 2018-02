Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Atletico Podenzana aggancio riuscito. Rallenta la capolista, vincono tutte le inseguitrici. Il Marina di Massa di Guazzelli lascia l’ultimo posto

Massa Carrara - Il quarto turno dell’avvincente campionato di terza categoria fa registrare il primo scossone in vetta, la capolista da oggi non è più sola viene raggiunta dall’Atletico Podenzana in virtù dei risultati odierni. I versiliesi di mister Stefano Carducci lasciano due punti sul campo di un buon Spartak Apuane ben organizzato e preparato a disputare la gara dell’anno, in parte i bianco rossi ci riescono, passano in vantaggio dopo le prime battute e vengono raggiunti sul finire della prima frazione di gioco da Navari. Una traversa e un palo sono state le altre emozioni del match del Raffi davanti a più di cento sostenitori locali, nel finale i i cambi di mister Paolo Ulivi davano vivacità al confronto ma Baldacci e& soci arginavano fino al triplice fischio tutte le offensive portate alla porta dell’estremo difensore ospite Rebellino.

Ovviamente grande entusiasmo al “Panigaccio” dove l’Atletico Podenzana festeggiava l’aggancio ai pietrasantini e il primo posto in classifica seppur in coabitazione rimandando battuto nel derby il Fosdinovo con un gol per tempo, prima Ricci e poi Mosti i sigilli del match. Non mollano le altre inseguitriici, giornata fertile per Mulazzo,Cerreto e Attuoni Avenza. I rosso blu di mister Fabio Bellotti consolidano la terza piazza aggiudicandosi il derby con la Palleronese strapaesana firmata da Giovannoni e Cham, che permettono al Mulazzo di mantenere sempre le due lunghezze di vantaggio sul Cerreto.

I blucerchiati trascinati dall’abituale Manfredi nel pirotecnico derby contro l’Academy blindano il quarto posto portando il distacco a otto punti sullo Spartak e nove sull’Attuoni Avenza. Quest’ultimi collocati ad un solo punto dalla zona play off sono passati da una goleada all’altra, in questo caso gli avenzini di mister Secchiari ne fanno sette al rimaneggiato e irriconoscibile Sporting Pontremoli con il giovane imprendibile Pietro Brugioni sugli scudi, autore di una pregievole doppietta. A metà classifica dopo quattro k.o. consecutivi torna alla vittoria il Barbarasco di Giorgi che piega le resistenze del Paradiso con una doppietta di Magnanini e il ritorno al gol di Andrea Oligeri. Nella parte destra della graduatoria lascia l’ultimo posto il Marina di Massa di mister Guazzelli che nel turno casalingo batte il San Vitale Candia con a referto la doppietta di Tognini.



Risultati 17^a giornata :

Atletico Podenzana-Fosdinovo 2-0

Barbarasco-Paradiso 3-1

Cerreto-Academy M.M. 3-2

Marina di Massa-San Vitale 2-0

Mulazzo-Palleronese 2-0

Attuoni Avenza-Pontremolese 7-1

Spartak Apuane-Sp.Pietrasanta 1-1



Classifica:Atletico Podenzana e Sporting Pietrsasanta 42,Mulazzo 38,Cerreto 36,Spartak Apuane 28,Attuoni Avenza 27,Barbarasco 24,Fosdinovo 21,San Vitale Candia,Palleronese 15,Paradiso 13, Marina di Massa 12,SportingO.M. Pontremoli e Academy Montignoso 11.

Prossimo turno 17/02/2018 :

Sporting Pietrasanta-Barbarasco,Atl.Podenzana-Cerreto, Academy Montignoso-Marina di Massa,San Vitale Candia-Mulazzo,Fosdinovo-Paradiso,Palleronese-Attuoni Avenza,Sp.Pontremoli-Spartak Apuane





Tabellini :



Attuoni Avenza-Sp.Pontremoli 7-1

Attuoni Avenza :Tortelli,Pollina,Ricci,Bernacca,Dell’Amico L., Borghetti, Petri, Dell’Amico M.,Lucetti,Da pozzo,Brugioni(La Rana,Ghirlanda,Del Freo, Menconi, Secchiari M., Frediani,Thneibat)All.Secchiari A.-Biselli

O.M. Pontremoli : Varoli,Venuti,Ristori,Marafetti,Baldini,Giuliani,Et Taqufiq, Moscatelli,Seidi,Giacopinelli,Tudose (Keira,Diallo,Scudellari)All. Neri

Arbitro :Bragoni di Carrara

Marcatori : 2’ Petri, 16’ Brugioni,27’ Luccini, 49’ Ricci(rig.),57’ Da Pozzo,61’ Seidi,75’ Secchiari M.,84’ Brugioni



Mulazzo-Palleronese 2-0

Mulazzo: Leri,Franchni,Ribolla,Boggi,Bellotti F.(5’ El Attifi), Luppi, Cham, Uberti(80’ Dghoughi),Jamnal(85’ Del Rio),Giovannoni(70’ Padova)All.Bellotti F.

Palleronese :Janniello,Bejaoui,Farella,Bestazzoni,Niccolai,Occhipinti,Tagazzart,Ait Younss,Signanini,Panta leon,Condimi.All. Ferdeghini

Arbitro : Particelli di Carrara

Marcatori : 31’ Giovannoni, 82’ Cham





Marina di Massa-San Vitale Candia 2-0



Marina di Massa :Murgese, Adelmi, Marchi, Neri, Esposito, Fialdini, Antonpaloi, Tognini,Zavaglia,Tognocchi,Barotti(Di Maria, Tarantino, Giudice, Dell’Amico, Bongiorni,Lucchi)All. Guazzelli

San Vitale Candia : Romani,Finelli(50’ Tonlazzerini),Di Benedetto, Carlesi, Deda, Della Pina,Zampollini,Sarno,Iovinella,Damiano,Ceragioli(65’ Melo)(A disp.. Sparavelli, Pisani) All. Bennati

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 35’, 69’ (rig.)Tognini









Cerreto-Academy Montignoso 3-2

Academy M.M. : Tognocchi, Peselli, Raucci, Coppa, Borghini, Poli, Ciuffi, Bertelloni,Imelli N.,Pitanti,Della Pina(Imelli M.,Diouf,De Santis,Arcolini A.,De Grandis, Biagini, Arcolini G., Arcolini A.)All.

Cerreto : Bertoneri,Bellè,Spallanzani,Gabrielli L.,Farusi,Venturini N., Raffaelli, A., Lazzini A.,Rustighi,Manfredi,Della Pina ( Volpi,Gabrielli M., Trombella, Garcia, Rebughini,Del Freo)All. Bertelloni

Arbitro : Latorraca di Carrara

Marcatori : Manfredi(2), autor.Farusi, Imelli N.,Ciuffi.



Spartak Apuane-Sporting Pietrasanta 1-1

Spartak Apuane : Franchi, Bianchi, Lagomarsini, Alibani, Boukari, Granai (Marchini), Maccarone, Ulivi,Pisani,Baldini,Bugliani(Ghimenti)(Del Sarto, Fofana, Marchini, Pacolini, Sow,Floris).All. Ulivi

Sp.Pietrasanta :Rebellino, Pardini, Consigli, Baldacci, Pelagatti, Pillon, Navari, Perregrini,Pellegrinetti,Del Carlo,Lo Monaco (Baldini, Bernardini, Benedetti, Mandoli,Maggi,Tedeschi)All. Carducci

Arbitroi : Lossi di Viareggio

Marcatori : 10’ Baldini, 39’ Navari



Barbarasco-Paradiso 3-1

Barbarasco : Cavalier doro, Chiocca, Trippa, Giansoldati, Carlotti(Granato), Meloni, Ture,Nanti(Serafini D. ), Varese,Magnanini(Yankuch),Oligeri,All. Giorgi

Paradiso :Tovani,(66’Ambrosi), Menconi, Rossi, Tinfena, Proietti, Silicani, Ussi(65’Lorenzini), Giuliani, Passavanti(59’Scaramelli), Salvetti, Garfagnini (80’Pratali) All. Fabiani

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatori : Magnanini(2), Oligeri, Passavanti