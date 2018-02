Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Tutto invariato al vertice, vincono tutte le prime quattro. Messe a segno quasi 30 reti, sette sono del Mulazzo e sei dello Sp.Pietrasanta

Carrara - Il terzo turno del campionato di terza categoria apuo-lunigianese-versiliese fa registrare un turno senza emozioni e sorprese, la capokuista dopo il pari di Mulazzo torna a vincere e lo fa convincendo dilaga su un rimaneggiato Attuoni consolidando il primo posto. Al comunale si è rivisto la macchina da gol ammirata nel girone di andata, Nicola Pellegrinetti trascina i compagni ad un’altra goleada firmando una efficace tripletta. Le dirette inseguitrici non mollano, l’Atletico Podenzana rimane in scia sempre a due lunghezze dalla capolista andando ad espugnare il campo dell’Academy Montignoso con le doppiette di Ricci e Mosti.

Tornano con i tre punti i rosso blu del Mulazzo che dilagano nel derby della Pineta, gara già chiusa nella prima frazione di gioco contro i cugini dello Sporting Pontremoli.

A ridosso delle tre di vertice tiene il passo il Cerreto di mister Emiliano Bertelloni, soffre nel finale il forcing del San Vitale ma porta a casa ugualmente un successo che gli permette di fortificare il quarto posto a + 8 sullo Spartak Apuane. Per i blucerchiati del presidente Andrea Del Freo a segno Nicola Venturini e il solito David Manfredi che realizza una personale doppietta.

Si affacciano nella zona play off i bianco rossi dello Spartak, approfittando dello stop degli Avenzini a Pietrasanta l’undici di mister Ulivi rifilano un poker di gol al Paradiso, assoluto protagonista del match di Fossone è stato Alessandro Pisani artefice di un singolare tris di gol.

Perde la sfida nello scontro diretto per avvicinarsi al girone degli spareggi il Barbarasco che incassa la terza sconfitta consecutiva al comunale di Fosdinovo che viene scavalcata in classifica dal team di mister Mori, match-winner dell’incontro Monfoni alla mezzora del primo tempo.

Chiude l’odierna giornata il pareggio interno a reti inviolate tra i granata di Pallerone e il Marina di Massa, nel pesantissimo terreno lunigianese l’unica emozione è stata la traversa colpita dai locali, mentre per i bianco neri massesi da registrare il secondo risultato positivo per il club allenato da Giancarlo Guazzelli.



Risultati :



Academy M.M.-Atl.Podenzana 0-4

Fosdinovo-Barbarasco 1-0

Palleronese-Marina di Massa 0-0

Paradiso-Spartak Apuane 1-4

San Vitale Candia-Cerreto 2-3

Sp.Pontremoli-Mulazzo 1-7

Sp.Pietrasanta-Attuoni Avenza 6-0



Classifica :

Sporting Pietrasanta 41, Atl.Podenzana 39, Mulazzo 35, Cerreto 33,Saprtak Apuane 25, Spartak Apouane 22,Fosdinovo 22,Barbarasco 21, San Vitale Candia 15, Palleronese 15,Paradiso 13,Sportiong Pontremoli 11 Acedemy M. Montignoso. 11,Marina di Massa 9.



Tabellini :



Sporting Pietrasanta-Attuoni 6-0

Sp.Pietrsanta : Landi, Pardini, Consigli, Baldacci, Pelagatti, Pillon, Navari, Benedetti, Pellegrinetti,Del Carlo,Lo Monaco(Bernardini, Tedeschi, Serroukh, Mandoli, Maggi) All. Carducci

Attuoni :Tortelli(La Rana),

Arbitrto : Marsili di Viareggio

Marcatori :25’,80’85’ Pellegrinetti,30’ Lo Monaco, 35’ Del Carlo,43’ Navari



Palleronese-Marina di Massa 0-0

Palleronese :Janniello,Bejaoui(55’ La Ferla),Farella,De Nitto, Niccolai, Bestazzoni, Condimi chr.(45’ Panta Leon)Ait Younss(70’ Chalan),Tagazzart(72’ Furletti), Condimu C.,Signanini(55’ Rosales) (a disp. Massour, Guerra)All. Ferdeghini

Marina di Massa : Murgese,Marchi,Tarantino,(56’ Giroletti), Lucchini, Esposito, Fialdini,Antonpaoli(70’ Adelmi),Tognini,Neri,Tognocchi(84’ Dell’Amico), Barotti. All. Guazzelli

Arbitro : Bianco di Carrara



San Vitale Candia-Cerreto 2-3

San Vitale Candia :Romano,Deda,Di Benedetti,Carlesi,Finelli,Della Pina J.,Zampollini,Sarno,Bongiorni,Jovinella,Tonlazzerini(Spavarelli,Della Pina A., Lorieri, Ceragioli,Piani,Leka,Damiano) All. Bennati

Cerreto :Volpi,Lazzini M.Elisei,Gabrielli L.,Gabrielli M.,Farusi,Raffaelli,Venturini N.,Della Pina,Manfredi,Venturini Gl.(Bertonati,Spallanzani,Lazzini A.,Del Freo,Trombella,Rebughini,Rustighi)All.Bertelloni

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 5’, 72’ Manfredi, 66’ Venturini N, 70’,85’Bongiorni



Paradiso-Spartak Apuane 1-4

Paradiso : Tovani, Lucchesi,Rossi,Proietti,Del Punta, Silicani, Ussi, Vaccà, Menconi, Baldelli,Saalvetti(Ambrosi,Lorenzini,Pratali) All. Fabiani

Spartak Apuane :Franchi, Mautari, Bianchi, Alibani, Floris, Granai, Ulivi, Baldini, Bugliani, Maccarone,Pisani(Gentili,Fofana,Brizzi,Boucari) All. Ulivi

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori :45’ (rig.) ,75’,90’ Pisani,66’ Pratali,55’ Bugliani



Fosdinovo-Barbarasco 1-0

Fosdinovo : Grilli,Della Valle,Dolente(55’ Cantoni), Aquaro, Schiano, Bugliani, Nouhass,Baldoni,Borsi,Monfroni,Fusani(73’ Tognoni)All. Mori

Barbarasco : Cavalier doro,Chiocca,Trippa,Puppi,Nanti(80’Saccomani),Serafici D.(65’ Carlotti),Maloni(65’ Varese),Giromini,Magnanini(70’ Oligeri), Yanchuk, (51’Ture),Sechi, All. Giorgi

Arbitro : Bragoni di Carrara

Marcatore :30’ Monfroni



Academy Montignoso-Atl.Podenzana 0-4

Academy M. Montignoso : Tognocchi, Lorenzetti, Raucci, Coppa, Borghini(68’Gaina),Poli,DellaPina,Peselli,Imelli N.(80’ De Grandis), Pitanti, Grande (69’ Guadagnucci) All. Montaresi

Atl.Podenzana : Brunotti, Mandorlini(58’ Conti),Sadiq, Farnese(58’ Pellegrini), Bertipagani(71’Caponetto),Mosti,Moscatelli R.,Lossi,Ricci(70’ Elisei), Guadagnucci, Panesi(68’ Centofanti) All. Angeli

Arbitro : Cagnoli di Viareggio

Marcatori : 27’, 69’ Ricci, 57’, 61’ Mosti