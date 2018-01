Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Il Mulazzo rallenta la marcia dello Sporting Pietrasanta, ora l’Atletico Podenzana è a due punti, gran bagarre per la zona play off.

Massa Carrara - Giornata caratterizzata da molte sorprese, il campo principale era il “Calani” di Groppoli dove la capolista Soporting Pietrasanta ha rallemntando la sua imperiosa marcia,lascia altri due punti in lunigiana, nel fortino del Mulazzo che mantiene la terza piazza. Chi ne ha beneficiato del pirotecnico pareggio nel big-match è l’Atletico Podenzana che rifila una manita al San Vitael Candia e si porta a due lunghezze dalla vetta. Delle pretendenti al girone play off vincono sia il Cerreto contro la Palleronese a segno la triade delle meraviglie V.V.M. i due Venturini e il consueto Manfredi David. Conquista tre punti l’Attuoni Avenza nel derby contro il Paradiso all’ultimo tuffo, la punizione di Dell’Amico Marco viene deviata in rete da Silicani..Vince lo Spartak Apuane di mister Paolo Ulivi sul Barbarasco dove Bugliani e Maccarone firmano una doppietta a testa, ora i bianco rossi hanno messo nel mirino il quinto posto. L’unico risultato in bianco è quello dell’Academy Massa Montignoso contro il Fosdinovo, mentre dopo mesi di astinenza torna al successo il Marina di Massa di mister Guazzelli con il minimo scarto rimanda battuto i lunigianesi dell’O.M. Pontremoli con una rete di Barotti nel finale.



Risultati:

Spartak Apuane-Barbarasco 4-1

Academy Montignoso-Fosdinovo 0-0

Cerreto-Palleronese 3-0

Attuoni Avenza-Paradiso 1-0

Atl.Podenzana-San Vitale Candia 5-0

Martina di Massa-Sp.Pontremoli 1-0

Mulazzo-Sp.Pietrasanta 3-3

Classifica :

Sp. Pietrasanta 38, Atl. Podenzana 36,Mulazzo 32,Cerreto 30,Attuoni Avenza 24,Spartak Apuane 22, Barbarasco 21,,Fosdinovo 19,San Vitale Candia 15, Palleronese 14,Paradiso 13,Sporting Pontremoli 11,Academy M. Montignoso 11,Marina di Massa 8.

Tabellini :

Spartak Apuane-Barbarasco 4-1

Spartak Apuane :Franchi,Floris,Bianchi,Alibani,Pacolini,Granai,Maccaronbe,Ulivi,T., Belloni,Baldini, Bugliani,( Gentili,Pisani,Lagomarsini,Boukari,Mezzi,Ghimenti,Fofana)All. Ulivi P.

Barbarasco :Cavalier doro,Maloni,Puppi, Chiocca,Giansoldati,Serafini D., Saccomani, Serafini R.,Magnanini,Giromini,Yanchuk(Nanti,Gabrielli,Varese,Carlotti) All. Giorgi

Arbitro : Verona di Carrara

Marcatori :5’ Bugliani, 30’ Maccarone, 57’ Maccarone 72’ Giromini, 82’ Bugliani

Academy M.Montignoso-Fosdinovo 0-0

Academy M.M.:Imelli M., Peselli, Raucci, Granai, Ciuffi, Borghini, Poli,, Bertelloni, Diouf,Pitanti,Imelli N.(Ceragioli,Beertoneri,De Grandis,Lorenzetti,Gaina,Della Pina)

All. Montaresi.

Fosdinovo:Grilli,Bugliani,Nouhass,Cattozzi,Di Meo, Dolente, Cantoni, Boni, Borsi, Monfroni,Fusani( Castelli,Zeni,Corsini,Tognoni)All. Mori

Arbitro :Murazzi di Viareggio



Cerreto-Palleronese 3-0

Cerreto : Volpi,Lazzini M., Spallanzani ,Gabrielli,L., Gabrielli M.,Venturini N.,Raffaelli,Lazzini A. Rustighi,Manfredi,Venturini Gl.(Bellè, Rebughini, Garcia, Monti,Farusi) All. Bertelloni

Palleronese :Janniello,Bellajoui,Farella,De Nitto,Niccolai,Bestazzoni,Condimi C.,Ait Younss,Signanini,Panta Leon,La Ferla(Chalan, Guerra,Furletti,Tagazzart,Condimi Chr., Occhipinti) All.. Ferdeghini

Arbitro : Carulli di Viareggio

Marcatori : 21’ Venturini Gl., 35’ Manfredi, 56’ Venturini N.

Attuoni Avenza-Paradiso 1-0

Attuoni Avenza:Tortelli,Bernacca,Pollina,Pappagallo,Dell’Amico L., Carnacioli, Corsi, Dell’Amico M.,Brugioni,Ceccarelli(Lucetti),Ricci ( Frediani,Menconi,La Rana, Ghirlanda,Petri) All. Biselli

Paradiso :Tovani,Lucchesi,Baldelli,Tinfena,Silicani,Del Punta, Ussi, Menconi, Garfagnini, Salvetti,Passavanti(Ambrosi,Pratali,Scaramelli,Diamanti,Lorenzini) All. Fabiani

Arbitro :Rossi di Carrara

Marcatori: : 90+3 Autorete Silicani



Atl.Podenzana-San Vitale Candia 5-0

Atl.Podenzana : Brunotti,Mandorlini(67’ Pellegrini),Sadiq,Moscatelli Ruben(61’ Centofanti), Brertipagani,Mosti,Moscatelli Randol,Lossi(80’ Farnese), Ricci, Guadagnucci(78’ Caponetto),Panesi(77’ Elisei) All. Angeli

San Vitale C. : Ricci,Galia,De Benedetti, Carlesi, Finelli, Contadini, Zampollini, Sarno, Bongiorni,De Meo,Tonlazzerini(Pisani,Lorieri,Deda,Jovinella,Damiano)All. Bennati

Arbitro :Cosentini di Carrara

Marcatori :16’, 30’ Lossi,22’,81’ Ricci, 76’ Guadagnucci



Marina di Massa-Sp.Pontremoli 1-0

Marina di Massa :Murgese,Adelmi,Dell’Amico,Barotti,Zavaglia,Fialdini M., Antonpaoli, Tognocchi,Fialdini E.,Tognini,Neri(De Maria,Tarantino,Giudice) All. Guazzelli

Sp. Pontremoli :Madonna, Venuti, Ristori, Moscatelli, Seidi, Baldini, Ramaj, Marafetti, Pucci,Giacopinelli,Lucchini(Varoli,Diallo,Cissoko,Giuliano)All. Neri

Arbitro :Berti di Carrara

Marcatori : 80’ Barotti