Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

E’ iniziato il girone di ritorno: lo Sporting Pietrasanta continua la fuga. Vincono comunque tutte le inseguitrici

Massa Carrara - I versiliesi di mister Stefano Carducci riprendono la marcia anche nel girone di ritorno, puntuale ritorna la macchina da gol ammirata nel girone di andata, si risveglia il bomber biancoceleste Nicola Pellegrinetti che con la sua efficace tripletta smarca l’impegno interno con il Marina di Massa. Il nuovo club del presidentissimo Fiorino Coluccini costruito con certificate ambizioni..

A ridosso della capolista non mollano la preda le dirette inseguitrici, l’Atletico Podenzana di mister Angeli espugna il “Lombadi” di Pallerone con una convincente prova, a segno la prima doppietta dell’ex di turno Giorgio Panesi che ha spianato il sentito derby .Ad un punto segue il Mulazzo che a fatica batte un buon Paradiso, gol da tre punti di Bergamaschi nel finale. La gara per problemi di carattere organizzativi della squadra di mister Maurizio Fabbiani si è “rigiocata” al Calani di Groppoli, Successo che il team di Fabio Bellotti gli permette di rimanere in scia delle due due di vertice. Test che ha permesso ai rosso blu di Uberti & soci di preparare nel miglior modo la sfida del prossimo turno, a Groppoli arriva la capolista e il Mulazzo sarà intenzionato ad riaprire nuovamente i giochi.

Successo in esterna per i blucerchiati del Cerreto, con un gol per tempo si aggiudicano il confronto di Pontremoli contro lo Sporting, rituali sigilli di Venturini e Manfredi consolidano il quarto posto del club presieduto da Andrea Del Freo.

Nel giro di quattro punti c’è bagarre per il quinto posto disponibile nel girone degli spareggi di fine campionato, gli avenzini dell’Attuoni vincono in casa del Barbarasco con una rete dell’esperto Pollina, agganciando proprio i granata di mister Giorgi. A seguire la coppia Spartak Apuane e Fosdinovo di mister Mori, il match tra le due possibili antagoniste per la zona play off è andato a favore dei fosdinovesi in rimonta con i punti di Cattozzi e Monfroni su calcio di punizione nel finale. Risveglio del San Vitale che rifila un poker di reti ai bianco neri dell’Academy, nel taccuino dei marcatori doppietta di Bomgiorni, Jovinella e Zampollini.Sabato da dimenticare per le ultime cinque compagini della classifica dove non hanno preso nessun punto.



Risultati



Fosdinovo-Spartak Apuane 2-1

Palleronese-Atletico Podenzana 1-3

Paradiso-Mulazzo 0-1

San Vitale Candia-Academy M.M. 4-0

Sporting Pontremoli-Cerreto 0-2

Sporting Pietrasanta-Marina di Massa 3-1

Barbarasco-Attuoni Avenza 0-1



Classifica: Sporting Pietrasanta 37, Atletico Podenzana 33,Mulazzo 31, Cerreto 27,Attuoni Avenza e Barbarasco 21,Spartak Apuane 19,Fosdinovo 18,San Vitael Candia 15, Palleronese 13,Sportiong Pontremoli 11,Academy M.Montignoso 10,Marina di Massa 5.



Tabellini



Fosdinovo-Spartak Apuane 2-1

Fosdinovo :Grilli,Della Valle,Dolente,Aquaro, Bugliani, Schiano, Cattozzi, Baldoni, Nouhass,Monfroni(Morotti,Di Meo,Zeni,Fusani,Corsini,Cantoni,Tognopni) All.Mori

Spartak Apuane :Del Sarto, Pacolini, Bianchio, Alibani, Granai, Ulivi, Maccarone, Marchini,Pisani,Baldini,Ghimenti(Altamura,Boukari,Saow,Belloni,Gentili,Fofana,

Lagomarsini)All. Ulivi

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 30’ Pisani,41’ Cattozzi, 75’ Monfroni



Sporting Pontremoli-Cerreto 0-2

Sporting Pontremoli : Madonna, Venuti, Ristori, Moscatelli, Seidi, Baldini, Ramaj, Marafetti,Pucci,Giacopinelli,Lucchini(Varoli,Diallo,Cissoko,Giuliano) All. Neri

Cerreto :Volpi,Lazzini M,,Spallanzani,Gabrielli L. Gabrielli M.,Farusi,Raffaelli A.,Lazzini A.,Rustighi,Manfredi,Venturini(Bertoneri,Del Freo, Bellè, Rebughini, Dellas Pina,Monti,Romano)All. Bertelloni

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 41’ Venturini, 75’ Manfredi



San Vitale Candia-Academy Montignoso 4-0

San Vitale Candia :Romani,Sparavelli(58’ Ceragioli),Di Benedetti,Carlesi,

Finelli(70’ Lorieri),Della Pina, Zampollini,Sarno,Bongiorni,Jovinella(74’ Damiano),

Tonlazerini(65’ Pisani). All. Bennati

Academy M.M. : Tognocchi,Biagini,Raucci,Peselli,Borghini,Bertelloni,De Santis, Imerlli N., Bertoneri,Pitanti,Grande( Imelli M.,Lorenzetti,Della Pina, Ciuffi, Guadagnucci,De Grandis,Diouf) All.Montaresi

Arbitro Andreani di Carrara

Marcatori : 35’ 36’ Bongiorni, 69’ Jovinella, 80’ Zampollini



Sporting Pietrasanta-Marina di Massa 3-1

Sporting Pietrasanta:Landi,Giannini,Consigli,Pillon,Pelagatti,Genovesi,Navari,

Maggi,Pellegrinetti,Serrouk,Del Carlo(Lo Monaco, Tedeschi, Benedetti, Baldacci, Perregrini, Bernardini) All. Carducci

Marina di Massa :Murgese,Tarantino,Marchi,Neri,Manfredi,Fialdini M., Antonpaoli, Tognini, Zavaglia,Fialdini E.,Barotti All. Guazzelli

Arbitro : Perregrini di Viareggio

Marcatori : 20’,65’,85’ Pellegrinetti, 25’ Fialdini (rig.)



Barbarasco-Attuoni Avenza 0-1

Barbarasco : Cavalier doro, Barbieri, Puppi, Trippa,Giansoldati,Serafini D., Saccomani, Maloni,Yanchuk,Sechi,Giromini,(Ture,Serafini R.,Gabrielli,Varese,Chiocca,Magnanini) All. Giorgi

Attuoni Avenza :Tortelli,Bernacca,Pollina,Pappagallo,Dell’Amico L., Cannistraci, Corsi(Diamanti),Dell’Amico M.,Luycetti(Frediani),Ceccarelli,Ricci (Tormen, Menconi,Thnzibat) All. Secchiari(squalificato) in panchina Biselli

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatore : 62’ Pollina



Palleronese-Atletico Podenzana 1-3

Palleronese :Ricci,Farella,La Ferla(53’ Signanini),D’Avanzo(71’ Chalan), Niccolai, Bestazzoni,Tagazzart(47’ Furletti),Bejaoui(66’ de Nitto),Ait Youi,Panta Leon(62’ Rosales),Condumi.All. Ferdeghini

Atl.Podenzana :Brunotti,Mandorlini(88’Caponetto),Conti,Moscatelli Ruben(70’ Centofaniti),Rossi(30’ Pellegrini),BertiPagani,Moscatelli Randol(81’ Farnese),Mosti,Ricci,Guadagnuicci,Panesi(75’ Elisei) All. Angeli

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 17’ , 61’ Panesi,73’ Conti, 77’Moscatelli (autorete)