Fuori Regione, il punto sulla Terza Categoria Toscana

Lo Sporting Pietrasanta riprende a vincere, a meno quattro resiste l’Atletico Podenzana corsaro a Pontremoli. Il Mulazzo impatta nel derby di Barbarasco. In coda si risveglia il Paradiso

Carrara - La capolista riprende la marcia, batte con il minimo scarto un buon Cerreto e rilancia l’ennesima fuga, in scia rimane l’Atletico Podenzana di mister Angeli che esce dal derby di Pontremoli con una pesantissima e “bugiarda” goleada, poker dello scatenato bomber bianco celeste Gianluca Ricci. Perde terreno il Mulazzo di mister Fabio Bellotti che lascia due punti nel derby di Barbarasco dove la sfida dell’”Allende” è stata priva di emozioni, e vede salire il distacco dai versiliesi a sei punti. Pue sconfitto mantiene la quarta piazza il Cerreto di Emiliano Bertelloni, dove i blucerchiati hanno avuto la possibilità di pareggiare il match clou della giornata con Venturini Gialuca facendosi parare il tiro dagli undici metri dal difensore Pelagatti nelle vesti di portiere dopo aver sostituito Rebellino espulso. Muove la classifica il Barbarasco di Giorgi che frena gli intenti dei cugini mulazzesi, consolidando la posizione play off. Dopo un finale agitato vince allo scadere lo Spartak Apuane sull’Attuoni in rimonta scavalcando in classifica gli avenzini di mister Secchiari rimasti sempre a ridosso del girone degli spareggi. Risale la corrente il Fosdinovo di mister Mori che rifila un poker di reti al San Vitale Candia apre le segnature l’intramontabile fantasista locale Matteo Baldoni, imitato dai compagni Fusani, Tognoni e Cantoni. Si ripete la Palleronese di mistyer Luca Ferdeghini alla seconda vittoria consecutiva, ancora un successo arrivato nei minuti di recupero per mani del neo entrato Signanini. Dopo un’astinenza di tre turni senza prendere punti torna al successo il Paradiso di Maurizio Fabiani che sotto le luci del sintetico di Fossone si aggiudica il derby contro il Marina di Massa con un gol per tempo di Marco Vaccà, il secondo su rigore.



Risultati :



Barbarasco-Mulazzo 0-0

Fosdinovo-San Vitale Candia 3-0

Palleronese-Academy M. Montignoso 1-0

Paradiso-Marina di Massa

Spartak Apuane-Attuoni Avenza 2-1

Sp. Pontremoli.-Atl.Podenzana 1-6

Sp. Pietrasanta-Cerreto 1-0



Classifica : Sporting Pietrasanta 34,Atletico Podenzana 30, Mulazzo 28,Cerreto 24, Barbarasco 21,Spartak Apuane 19,Attuoni Avenza 18, Fosdinovo 15, Palleronese 14,e San Vitale Candia 12, Paradiso 13, Sportong O.M. Pontremoli 11,Academy Montignoso 10, Marina di Massa 5.



Prossimo turno (sabato 20/01/2018):



San Vitale Candia-Academy M.M., Palleronese-Atl. Podenzana, Sporting Pontremoli-Cerreto, Sporting Pietrasanta-Marina di Massa, Paradiso-Mulazzo, Barbarasco-Attuoni Avenza, Fosdinovo-Spartak Apuane



Tabellini



Sporting Pietrasanta-Cerreto 1-0

Sporting Pietrasanta : Rebellino, Giannini, Consigli, Benedetti, Pelagatti, Bonini, Navari, Perregrini,Pellegrinetti,Lo Monaco, Maggi ( Pillon,Tedeschi,Genovesi,Del Carlo, Baldacci,Serrouch) All. Carducci

Cerreto : Volpi,Lazzini,Spallanzani,Gabrielli L.,Venturini N.,Pelliccia, Raffaelli, Fubiani, Della Pina,Manfredi,Venturini Gl. (Bellè,Turba,Farusi,Gabrielli M.,Rebughini,Rustighi)(a disp. Bertoneri) All.Bertelloni

Arbitro : Marsili di Viareggio

Marcatore : 40’ Navari,

Note : al 55’ espulso Rebellino(Sp.), Venturuini N. sbaglia calcio di rigore



Sporting Pontremoli-Atl.Podenzana 1-6

Sp.O.M. Pontremoli :Pappini,Venuti,Ristopri,Moscatelli,Baldini,Coppola(33’ Ramaj), Pasquotti,Marafetti,Lucchini(78’ Pucci),Giacopinelli(79’ Cissoko),Seidi.All. Neri

Atl.Podenzana :Brunotti,Mandorlini,Bertipagani,Farnese,Rossi,Moscatelli Ruben, Moscatelli Randol, Mosti, Ricci, Guadagnucci, Panesi ( Conti, Mattellini, Centofanti, Elisei,Pellegrini,Caponettio)(a disp. Ceci)All. Angeli

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatori : 6’ Panesi, 18’ Pasquotti, 31’,62’,66’,76’ Ricci, 88’ Mosti



Paradiso-Marina di Massa 2-0

Paradiso :Tovani,Baldelli,Lucchesi,Tinfena,Silicani,Del Punta, Ussi, Vaccà, Proietti, Salvetti,Garfagnini(Bianchi,Lorenzini,Scaramelli,Cucurnia,Giuliani,Menconi, Ambrosi) All. Fabiani

Marina di Massa :Di Maria, Giroletti, Marchi, Barotti, Manfredi, Esposito, Antonpaoli, Tognini,Tognocchi,Fialdini,Tarantino (Massa,Dell’Amico,Neri,Zavaglia) (a disp. Murgese) All.Guazzelli

Arbitro : Latorraca di Carrara

Marcatori : 15’ , 63’(rig.) Vaccà



Palleronese-Academy M.Montignoso 1-0

Palleronese :Janniello,Bajaoui(60’ Signanini),Farella,De Nitto, Bestazzoni, Occhipinti (60’D’Avanzo), Condimi Carlos(70’ Condumi Chr.), Niccolai(55’ Ait Younss),Tagazzart, Panta Leon,Furletti(55’ La Ferla) (a disp. Ricci,Chalan) All. Ferdeghini

Academy M.M. :Imelli,Peselli,Guadagnucci(46’ Grande),Coppa(85’ Gaina), Borghini, Poli,De Santis(46’ Arcolini),Bertellonio(46’ Benedetti),Bertoneri,Pitanti,Biagini. All. Montaresi

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatore : 90’+2’ Signanini – Note :85’ espulso Poli



Spartak Apuane-Attuoni Avenza 2-1

Spartak Apuane : Franchi,Pacolini,Bianchi(Lagomarsini),Alibani,Granai,Ulivi T., Maccarone,Bugliani,(Sow) Pisani,Baldini(Giusti), Frediani(Fofana)All. Ulivi P.

Attuoni Avenza : Tortelli,Berrnacca,Ricci,Dell’Amico L., Pappagallo,Dell’Amico M.,Borghetti,Secchiari M.,Ceccarelli,Da Pozzo, Brugioni(Corsi, Frediani, Papi, Lucetti, Menconi,Pollina) All. Secchiari A.

Arbitro : Giacometti di Viareggio

Marcatori : 75’ Borghetti(rig.), 84’(rig.) , 90’+2’ Maccarone



Fosdinovo-San Vitale Candia 4-0

Fosdinovo :Grilli,Della Valle,Nouhass, Aquaro, Bugliani, Schiano, Cattozzi, Baldoni, Corsini,Manfroni,Fusani( Tognoni,Zeni,Castelli,Dolente,Cantoni) (a disp. Morotti) All.Mori

San Vitale Candia : Ricci, Gallia,De Benedetti, Carlesi, Finelli, Contadini, Zampolini, Sarno,Bongiorni,De Meo,Tonlazzerini (Pisani,Loriero,Deda,Jovinella,Damiano) All. Bennati

Arbitro : Diletta Pisi di Carrara

Marcatori : 15’ Baldoni, 36’ Tognoni, 68’ Fusani, 85’ Cantoni



Barbarasco-Mulazzo 0-0

Barbarasco : Cavalier Doro, Lunini(75’ Serafini R.),Puppi, Chiocca, Trippa, Serafini D.(59’ Granato),Saccomani, Maloni, Magnanini(76’ Yanchuk),Sechi(53’ Varese),Giromini

All. Giorgi

Mulazzo :Leri,Ribolla,Caroli,Bergamaschi,Bellotti D.,Luppi,Cham,Uberti(64’ Jamal, Giovannoni,(73’ Padova),El Attifi,Baciu All.Bellotti F.

Arbitro : Malacarni di Carrara