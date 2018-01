Fuori Regione, il punto sulla III Categoria Toscana

Cade lo Sporting Pietrasanta, l’Atletico Podenzana riapre il campionato portandosi a meno quattro. L'Attuoni Avenza di Secchiari tennistica con il Fosdinovo

Massa Carrara - Giornata caratterizzata da alcune sorprese, la prima viene dal “Panigaccio” di Podenzana dove il club bianco celeste ferma la prima della classe, dove succede tutto nella prima frazione di gioco. L’altra inseguitrice, il Mulazzo di mister Fabio Bellotti sbrioga la pratica Spartak e continua la rincorsa a fianco dei cugini del Podenzana. A ridosso delle tre di vertice si avvicina il Cerreto di mister Emiliano Bertelloni, al sesto risultato utile, va sotto con il Paradiso poi nel primo tempo dilaga chiudendo la gara con un risultato tennistico, in evidenza la tripletta di David Manfredi conditi dai sigilli dei due Venturini. Mantiene la posizione play off il Barbarasco che rimedia un sofferto e fortunoso pareggio a Marina di Massa, dove i locali hanno hanno recriminato sul calcio di rigore ospite, gettando al vento il gol vittoria in molte occasioni , di Antonpaoli,Tognocchi e Tognini le più clamorose. Si avvicina al girone che conta l’Attuoni Avenza che rifila sei gol al rimaneggiato Fosdinovo, a segno nel match di via Covetta sei giocatori diversi, dove gli avenzini di mister Secchiari presentavano il nuovo arrivato Pietro Brugioni. “ Quando la squadra sarà al completo – ribadisce l’esperto dirigente avenzino Roberto Polenta – come è avvenuto oggi , c’è la giocheremo alla pari con tutti, l’obiettivo del nostro sodalizio è quello di entrare nei posti play off. quanto prima.

Tre punti conquistati in piena “zona Cesarini” sono quelli della Palleronese in rimonta sul difficile campo del San Vitale Candia, i granata di mister Luca Ferdeghini agganciano in classifica i cugini dell’O.M. Pontremoli dati per “non pervenuti” contro l’Academy Montignoso.



Risultati 12^a giornata :

Academy Montignoso-Sporting Pontremoli 3-0

Atletico Podenzana-Sporting Pietrasanta 2-1

Cerreto-Paeradiso 6-1

Marina di Massa-Barbarasco 1-1

Mulazzo-Spartak Apuane 4-1

Attuoni Avenza-Fosdinovo 6-0

San Vitale Candia-Palleronese 1-2



Classifica : Sporting Pietrasanta 31, Atletico Podenzana e Mulazzo 27,Cerreto 24,Barbarasco 20, Attuoni Avenza 18, Spartak Apuane 16, San Vitale Candia 13, Sportiong Pontremoli e Palleronese 11,Fosdinovo 12, Paradiso e Academy M.Montiognoso 10. Marina di Massa 5



Prossimo turno ( 13/1/20918):

Barbarasco-Mulazzo,Fosdinovo-San Vitale Candia,Palleronese-Academy M.Montignoso, Paradiso-Marina di Massa,Sapartak Apuane-Attuoni Avenza,

Sporting O.M. Pontremoli-Atl. Podenzana,



Attuoni Avenza-Fosdinovo 6-0

Attuoni Avenza : Tortelli, Menconi,Ricci,Pappagallo,Bernacca,Dell’Amico M., Borghetti,Secchiari M.,Lucetti,Da Pozzo,Brugioni (Corsi,Frediani,Dell’Amico L.,Ceccarelli,Canistraci,Papi) All. Secchiari A.

Fosdinovo : Grilli,Della Valle, Nouhass, Aquaro, Botta, Dolente, Cattozzi, Baldoni, Zeni,Monfroni,Fusani( a disp. Morotii) All. Mori

Arbitro : Pucci di Carrara

Marcatori : 1’ Borghetti, 12’ Secchiari M. , 32’ Brugioni,50’ Lucetti(rig.),71’ Dell’Amico M., 85’ Papi.



Cerreto-Paradiso 6-1

Cerreto : Bertoneri,Bellè(31’ Lazzini),Spallanzani(35’ Elisei),Gabrielli L. Gabrielli M.,Farusi,Raffaelli ($&’ Trombella),Venturini N.,Rustighi,Manfredi,Venturini Gl.(55’ Rebughini) All. Bertelloni

Paradiso : Tovani, Vatteroni, Baldelli, Tinfena, Proietti, Lucchesi, Ussi, Cucurnia, Scaramelli(55’ Ambrosi),Giuliani,Vaccà,(Lorenzini) All. Diamanti

Arbitro : Verona di Viareggio

Marcatori : 19’ Baldelli, 22’ Venturini Gl. (rig.),31’ Rustighi,33’ Manfredi,36’ Venturini N.,49’ Manfredi, 75’ Manfredi



Marina di Massa-Barbarasco 1-1

Marina di Massa : Murgese,Anelli,Tarantino,Borotii(73’ Fialdini M..)Marchini, Manfredi,Antonpaoli,Tognini(83’ Neri),Tognocchi,Fialdini E., Dell’Amico(49’ Giroletti) All. Guazzelli

Barbarasco : Cavalierdoro,Trippa(69’ Ture), Puppi, Chiocca, Giansoldati, Serafini, Saccomani(80’ Barbieri), Sechi, Giromini, Magnanini,Serafini(80’ Carlotti) ( disp. Casciari, Gabrielli) All. Giorgi

Arbitro : Lossi di Viareggio

Marcatori : 42’ Antonpaoli, 48’ Puppi(rig.)



San Vitale Candia-Palleronese 1-2

San Vitale C. : Ricci,Gallia,De Benedetti(88’ Damiano),Della Pina(46’’ Finelli), Deda,Galeotti(46’ Pina),Zampollini,Sarno,Bongiorni,Jovinella,Contadini(75’ Pisani) All. Bennati

Palleronese :Janniello,Bejaoui,Faralla,Ait Younss,De Nitto,Occhipinti,La Ferla,Panta Leon,Tagazzart,Condumi C., Rosales,8chalan,Condumy Chr., Signaninin, Massour,Furletti,D’avanzo, All. Ferdeghini

Arbitro : Diletta Pisi di Carrara

Marcatori : 20’ Zampollini, 92’ Condumi Chr., 94’ Furletti



Academy M.Montignoso-O.M. Pontremoli 3-0

Academy M.M. : Imelli M.Iselli, Raucci, Coppa, Borghini, Poli, De Santis(De Grandis), Bertelloni, Bertoneri(Grande), Pitantyi, Imelli N. All.

Sporting Pontremoli :Madonna, Venuti, Ristopri, Seidi, Baldini, Giuliano, Giannotti, Marafetti,Pasquotti,Diallo,Ramaj. All. Neri

Arbitro : Della Latta di Viareggio

Marcatori : Imelli N.(2),De Santis