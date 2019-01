Fuori Regione, il fattore campo è determinante in III Categoria toscana

La capolista Forte dei Marmi non perde un colpo secco 3 - 0 al Barbarasco. Attuoni e Spartak successi in ottica PlayOff. Prima volta dell’Unione Montignoso, vince di misura sulla Montagna Seravezzina. Alla Palleronese il derby con il Vallizeri

Carrara - Non conosce soste la marcia della capolista Sporting Forte dei Marmi i versiliesi alla prima uscita del nuovo anno battono sul proprio campo i lunigianesi del Barbarasco scesi in versilia con differenti obiettivi. La corazzata di mister Marco Picchi ha messo a referto l’undicesimo successo su dodici incontri consolidando il primato allungando sulla immediata inseguitrice San Vitale Candia ora a dieci lunghezze ma con una partita in meno, giocherà lunedi sera nel posticipo in casa dell’Academy Massa Montignoso. Il match del Dante Aliboni a tratti nervoso dopo una mezzora di gioco apparsa bruttina i versiliesi aprivano le marcature con una perla su punizione di Gabriele Maggi, lo stesso si ripeteva in chiusura di tempo, mentre il subentrato Alaimo su azione personale chiudeva i conti nel finale. In piena zona play off avanzano Attuoni e Cinquale, gli avenzini di mister Augusto Secchiari per l’ennesima gara senza diversi titolari rimandano battuti il Fosdinovo di mister Matteo Baldoni vincendo di misura con i punti di Esposito e Lucetti intervallati dal temporaneo pareggio di Coraci. Ossigeno puro che consente a capitan Andrea Bernacca e compagni di proseguire l’inseguimento alla cugina San Vitale Candia. Il Cinquale nel consueto anticipo del venerdi vince la sfida contro il Real Marina di Massa sul fil di lana con il penalty in piena zona Cesarini di Andrea Rocca, il match di via Casola è stato ricco di emozioni e frequenti ribaltamenti e sopratutto di gol. Ai vantaggi con due punizioni degli ospiti targate Braian Kumananku, la formazione di mister Rino Ciregia rispondeva colpo su colpo con i sigilli di Baldi, Lenzetti, Pieroni e Rocca, preziososuccesso che consolida il quarto posto. Altre convincenti vittorie sono venute dallo Spartak Apuane e Palleronese, i bianco rossi di mister Paolo Ulivi nel finale hanno avuto ragione sui versiliesi dell’Azzurra, avviene tutto nel finale a segno il neo entrato Turba e gol della sicurezza di Pacolini allo scadere. Tre punti che hanno riscattato lo stop di Remola nel derby con il san Vitale, successo che ha permesso lo Spartak di entrare nella griglia dei play off approfittando anche della sconfitta del Barbarasco. I lunigianesi della ritrovata Palleronese và l’inedita strapaesana contro il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti. L’atteso e rocambolesco derby del “Lombardi” ha scritto ancora una volta una pagina di buon calcio lunigianese, ai vantaggi degli ospiti con la doppietta del bomber Alessandro Giannotti rispondeva con la stessa moneta l’altro collega del gol Gabriele Moisè. Nel finale metteva la firma della vittoria Lucian Leka (doppietta) per il 4-3 definitivo, acuto che permette alla formazione granata di mister Massimo Preti di affacciarsi nelle zone che contano, dove il girone degli spareggi è distante solo due lunghezze. Primo sorriso per l’Unione Montignoso che inizia l’anno nei migliore dei modi, il team di mister Nello Mariotti coglie la prima vittoria della stagione contro l’ostica Montagna Seravezzina, tre punti ottenuti grazie ai centri di Basteri nel primo tempo e di Giunta nel finale, per i lucchesi aveva pareggiato allo scadere della prima frazione Mattei su calcio di rigore.



Risultati 12^a giornata:



Academy Massa Montignoso-San Vitale Candia (lunedi 7 gennaio ore 20,30)



Classifica : Sporting Forte dei Marmi 34, San Vitale Candia 24, Attuoni Avenza 22, Cinquale 21, Spartak Apuane 18, Barbarasco 17, Azzurra 16, Palleronese 16, Montagna Seravezzina 15, Academy Massa Montignoso 14, Vallizeri 12, Real Marina di Massa 11, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 5.



Prossimo Turno(13^a g.12/1/2019)

Azzurra-Cinquale, Barbarasco-Attuoni Avenza, Fosdinovo-Academy M.Montignoso, Mont.Seravezzina-Sp.Forte dei Marmi, Real Marina di Massa-Un. Montignoso, San Vitale Candia-Palleronese, Vallizeri-Spartak Apuane.



Tabellini :

Cinquale-Real Marina di Massa 4-3

Cinquale :Ricci, Baldi, Grassi, Francini,Gabrielli G., Landucci, Mignani F., Lenzetti, Rocca, Ceragioli, El Bennaoui(Pelliccia, Scali, Pieroni, Mori, Giannini, Baccesi,Mignani M.)All. Ciregia

Real M.Massa:Nardini, Marchi, Zavaglia, Cappè, Lofrese, Tarantino , Tognocchi, Neri, Dell’Amico, Kumanaku, Cucurnuia, All. Vita

Arbitro : Bragoni di Carrara

Marcatori : Kumanaku, Baldi, Kumanaku, Lenzetti, Pieroni, Cucurnia, Rocca(rig.)



Palleronese-Vallizeri 4-3

Palleronese: Zannardi, Leka R., Franchetti,Diouf(61’ Migliore),Baldini, Sisti, Leka L., Maraffetti, Guza, Sartini(90+2’ Amendola),Moisè( Ricci, Mossour, Costa, Guerra)All.Preti

Vallizeri : Brunotti, Kadiu, Pucci, Lastrucci,Bestazzoni,Conti(52’ Toninelli), Giannotti, Manganelli, Polloni(71’ Pasquotti),Giacopinelli(87’ Khdim), Gjoxhaj(Bertoni M.,Guye, Ferrari, Scudellari,Tonelli, Bertoni A.) Centofanti

Arbitro : Laganà di Carrara

Marcatori :36’ Gjoxhaj, 37’ Leka R.(rig.),45’ Giannotti, 68’ Moisè, 70’ Giannotti,77’ Moisè, 86’ Leka L.

Note : espulso al 90+3’, Gioxhaj(V)



Attuoni-Fosdinovo 2-1

Attuoni : Volpi, Prampolini, Ussi, Guzzolino, Bernacca, Secchiari M., Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni(Ambrosi, Dell’Amico, Ghirlanda, Thneibat)All. Secchiari A.

Fosdinovo :Zeni, Della Valle, Nouhass, Aquaro,Tenerani, Morottti Mattia, Baldini, Coraci,Coppa, La Terra, Fusani(Conti, Castelli, Baldoni, Corsini)All. Baldoni M.

Arbitro : Diletta Pisi di Carrara

Marcatori : 29’ Esposito, 63’ Coraci, 66’ Lucetti

Note : Espulso Brugioni per doppia ammonizione



Spartak Apuane-Azzurra 2-0

Spartak Apuane :Tovani, Bianchi, Galizia, Canciello, Pacolini, UliviT., Magnani, Mussi, Andreani,Tonlazzerini,Manfredi(Del Sarto, Alibani, Nicoletti, Marino, Martisca, Iacob, Turba, Maccarone)All.Ulivi P.

Azzurra: Michetti, Biancolini,Tognocchi,Quadrelli, Pardini, Bigini, Chioni, Bellè, Landi, Alberti, Polloni,(Gazzoli, Coluccini, Duccini, Pillon, Mandoli, Bresciani Lucio, Bresciani Michele,Granaiola, Vannucci)All. Giorgini

Arbitro : Patanè di Carrara

Marcatori : 78’ Turba, 85 Pacolini



Sp.Forte dei Marmi-Barbarasco 3-0

Sp.Forte dei Marmi: Tarabella E.,Mattei, Manfredi(75’ Coppedeè), Maggi Alessio, Bresciani(55’Prosperi), Lorenzoni(61’ Alaimo), Celentano(76’ Meucci), Pardini,Maggi Gabriele, Lorenzi, Macchinari(Federigi, Viti, Prosperi, Coppedè, Meucci, Alaimo,Tarabella M.)All. Picchi

Barbarasco : Cavalier Doro, Maloni, Puppi, Trtippa, Giansoldati,Ture, Gerali Paolo, Nanti,Yanchuk, Giromini, Oligeri(Casciari,Cini, Gerali Mattuia, Gerali Manuel,Vbertoli,Chiocca, Signanini, Magnanini) All. Giorgi

Arbitro : Barsocchini di Viareggio

Marcatori : 24’ Maggi G., 42’ Maggi G. , 75’ Alaimo

Note : Espulsi al 43’ Maloni(B) e Macchinari(SF),



Un. Montignoso-Mont.Seravezzina 2-1

Un.Montignoso : Grillotti, Pardini, Lenzetti, Giunta, Lorenzoni, Basteri, Bonfigli, Rebaa, Signorino, Serroukh, Maretti( Pietri, Bertilorenzi,Pallonetto, Moriconi, Infantino) All. Mariotti

Mont.Seravezzina :Bertoni, Fiaschi, Bacci, Rossi, Tovani, Mattei, Pellizzarri, Tarabella, Maremmani, Berti, Bazzichi(Cagnoni F., Marrai,M. Marrari N.,Cagnoni S., Mazzei, Antonucci, Ricci,Consigli, Marrai M.) All. Maganzi

Arbitro : Fatticcioni di Carrara

Marcatori : 30’ Basteri, 40’ Mattei(rig.) 78’ Giunta