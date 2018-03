Fuori Regione, il Cerreto batte il Massa Marina

Nella III Categoria provinciale di Carrara rinviate ben sei partite. Si è disputata solo quella che ha visto vittoriosa la squadra di Bertelloni

Carrara - Il maltempo di questo fine settimana ha condizionato non poco il campionato di terza categoria che si apprestava a disputare la 20^a giornata, con due campi principali dove le protagoniste si giocavano una fetta dell’interessante torneo. La capolista era attesa al comun ale di Fosdinovo, mentre le due immediate inseguitrici Atletico Podenzana e Mulazzo si dovevano affrontare al “panigaccio” con differenti obiettivi. Il Mulazzo di mister Fabio Bellotti per consolidare il secondo posto metre il team di Yuri Angeli per rimettersi in piena corsa dopo il momento no, causa la sconfitta interna con il Cerreto, perdita della coppa in finale tre giorni dopo ad opera dei blucerchiati, e il recente nulla di fatto in casa del Marina di Massa.



Tutto questo per il momento vanificato perché il Cerreto sul sintetico della “Pruniccia” riesce ad avere la meglio contro il Marina di Massa, pur soffrendo più del previsto balza al secondo posto solitario a tre punti dai primi della classe i versiliesi del Pietrasanta. Il match di Strettoia vedeva i locali di mister Emiliano Bertelloni passare in vantaggio con il gol di Alessandro Lazzeri, gli ospiti ristabilivano il risultato appena passata la mezzora con Fialdini euro gol, gran tiro da trenta metri circa, prima dell’intervallo l’esperto e veterano estremo difensore blucerchiato Simone Volpi salvava la porta e i compagni dal possibile vantaggio bianco nero con una strepitosa prodezza su tiro di Tarantino. Nella ripresa i locali di mister Emiliano Bertelloni ritornavano in vantaggio con il solito Venturini Gianluca dagli undici metri, penalty per fallo su Raffaelli. Nella seconda parte del match i blucerchiati legittimavano il successo con alcune occasioni portate verso la porta bianco nera di Di Maria senza però concretizzarle. In settimana la lega territoriale comunicherà alle società interessate la data per il recupero del l’intera giornata.



Tabellino



Cerreto-Marina di Massa 2-1

Marcatori: 25’ Lazzri, 36’ Fialdini E., 58’ Ventirni Gl.(rig.)



Cerreto : Volpi, Garcia,Spallanzani,Gabrielli,Venturini N., Farusi,Raffaelli,Fubiani, Venturini Gl.,Lazzini,Della Pina ( Bertoneri, Buffoni,Guidi, Bellè,Rustighi,Elisei, Rebughini)All. Bertelloni

Marina di Massa : Dia Maria, Aelmi,Tarantino,Neri(75’ Barotti),Marchi,Fialdini M.,Antonpali, Tognini,Zavaglia,Fialdini E.,Bongiorni(75’ Giudice) (a disp.Nardini) All. Guazzelli



Arbitro : Formisano di Viareggio





Risultati 7^a giornata di ritorno



Academy M.M.-Attuoni Avenza rinviata

Atl.Podenzan-Mulazzo rinviata

Cerreto-Marina di Massa 2-1

Fosdinovo-Sp.Pietrasanta rinviata

Palleronese-Barbarasco rinviata

San Vitale Candia-Spartak Apuane rinviata

Sp.Pontremoli-Paradiso rinviata



Classifica : Sp. Pietrasanta 48, Cerreto 45,Mulazzo 44,Atl.Podenzana 43, 42,Attuoni Avenza 33,Spartak Apuane 30,Barbarasco 27,Fosdinovo 24,Palleronese 16,San Vitale Candia 15.Academy M.M. 14,Paradiso 13,O.M.Pontremoli 12, Marina di Massa 10.



Prossimo turno :10/03/2018

Spartak Apuane-Academy M.M.,Attuoni Avenza-Atletico Podenzana.,Mulazzo-Cerreto, Marina di Massa-Fosdinovo. Paradiso-Palleronese, Barbarasco-San Vitale Candia, Sp.Pietrasanta-Sp.Pontremoli.