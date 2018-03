Fuori Regione, guida al prossimo turno in III Toscana

Ci si appresta alla volata finale per le quattro contendenti al titolo. Intanto decise le date dei molti recuperi

Carrara - Passato il maltempo(sperano gli addetti ai lavori) che lo scorso weekend ha condizionato i campionati del nostro territorio rispettivamente quello di terza categoria e anche quello della provinciale juniores si apprestano a ritornare in campo. Una sola gara disputata a favore del Cerreto che si è ulteriormente avvicinata alla vetta, aumentando così il numero delle pretendenti al titolo di campione. Defini dalla Figc territoriale anche le date dei recuperi, divise in due turni il 14 e 21 marzo. . La capolista Sporting Pietrasanta riceve al Comunale” i lunigianesi dello Sporting O.M. Pontremoli che nella sfida dell’andata imposero il primo pareggio dopo le sette vittorie consecutive del team di mister Carducci. Match-clou della 21^a tornata è senza dubbio la partitissima del “Calani” di Groppoli tra il Mulazzo di mister Fabio Bellotti e i blu cerchiati del Cerreto, attualmente seconda forza del girone. I rosso blu reduci da quattro successi consecutivi sono intenti a dare continuità al buon momento. Trasferta con qualche insidia in vista per l’Atletico Podenzana di mister Angeli, andranno a far visita all’Atuoni. La formazione del “panigaccio” in crisi di risultati, scivolati ora al terzo posto, Panesi & compagni hanno ancora molte frecce da tirare, e tutto il tempo per rientrare nei giochi. Dopo il test di via Covetta contro i gli avenzini, Centofanti e compagni avranno nel recupero a disposizione il derby casalingo contro i cugini mulazzesi per rilanciare le ambizioni del Podenzana. I’ottavo turno prevede gli incontri tra le mura amiche dello Spartak Apuane di Paolo Ulivi che ospitano i bianco neri dell’Academy, il Marina di Massa di mister Guazzelli ricevono la visita del Fosdinovo, infine il Paradiso ospita i lunigianesi della Palleronese.



Programma gare, arbitro di sabato 10/03/2003

Spartak Apuane-Academy M.M. (“Raffi,ore 15,°°,Davide Carulli di Viareggio)

Attuoni Avenza-Atl.Podenzana (“Deste” ore 18,30,Andrea Andreani di Carrara)

Mulazzo-Cerreto(“Calani”,ore 14,30,Francesco Bianco di Carrara)

Marina di Massa-Fosdinovo(via Casola,ore 15,°° Daniele Verona di Viareggio)

Paradiso-Palleronese(“Fossone 2”,ore 18,°°,Niccolò Stabile di Carrara)

Barbarasco-San Vitale Candia(“Allende”,ore 15,°°,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Sp.Piertrasanta-Sp.Pontremoli(“Comunale”,ore 15,°°Marsili di Viareggio)



Recuperi della 7^a giornata

Mercoledi 14 marzo :

Atletico Podenzana-Mulazzo (ore 20,30)

Fosdinovo-Sp.Pietrasanta (ore 15,°°)

Palleronese-Barbarasco(ore 15,30)



Mercoledi 21 m,arzo

Academy Montignoso-Attuoni(ore 20,°°)

San Vitale Candia-Spartak Apuane(ore 18,30)

Sp.Pontremoli-Paradiso(20,30)