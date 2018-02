Fuori Regione, guida al prossimo turno in III Toscana

Lo Sporting Pietrasanta nell’anticipo suona la nona e allunga sull’Atletico Podenzana. Per le inseguitrici impegni tutti casalinghi

Carrara - Si rinnova il duello tra lo Sporting Pietrasanta e l’Atletico Podenzana nella sesta giornata del girone di ritorno, il calendario presenta le prime due della classifica impegnate in esterna. I versiliesi in notturna(orario inconsueto 20,30) nell’anticipo in casa del Paradiso di mister Maurizio Fabiani dilagano mettento in rete nove gol portando a sei i punti il distacco dai lunigianesi. L’Atletico Podenzana è di scena a Marina di Massa, per il team di mister Yuri Angeli usciti a testa alta dalla sconfitta di misura nella finale che valeva il trofeo provinciale di categoria si proiettano solo per il campionato dove la compagine del “panigaccio” ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere al salto di categoria. Il Cerreto di mister Emiliano Bertelloni freschi campioni provinciali stabili in piena zona play off, accreditati anche per il titolo finale ospitano sul sintetico della “Pruniccia i lunigianesi del Fosdinovo con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’andata e consolidare il prezioso quarto posto. Turno sulla carta abbordabile per la terza forza del torneo, Mulazzo dove la formazione di mister Fabio Bellotti riceve al “Calani” la visita dei bianco neri dell’Academy Massa Montignoso con il chiaro intento di tallonare costantemente la coppia di vertice. Turni interni per le due squadre che ambiscono al piazzamento play off, Attuoni e Spartak Apuane, gli avenzini di mister Augusto Secchiari con un punto di vantaggio sui bianco rossi apuani sono impegnati nel delicato test contro il San Vitale in crisi di risultati da quattro turni. Mentre lo Spartak in serie positiva da quattro partire riceve al “Raffi” i granata delle Palleronese di mister Luca Ferdeghini, in cerca di riscatto e di punti dopo due stop consecutivi. Chiude il sesto turno il derby in programma al centro Sportivo di via Allende tra il Barbarasco e lo Sporting Pontremoli due squadre scontente del proprio percorso, la squadra di Dario Giorgi abbinata a costanti alti e bassi mentre i pontremolesi con un punto nelle ultime cinque gare e “maglia nera” del torneo non se la passano bene.



Programma gare, arbitro di sabato 24 /02/2018



Mulazzo-Academy M.M.(“Calani” ,ore 14,30,Giacomo Sergiampietri di Carrara)

Marina di Massa-Atl.Podenzana(“via Casola”,ore 15,°°Francesco Gravina di Viareggio)

Cerreto-Fosdinovo(“La Pruniccia”,ore 15,°°,Albino Berti di Carrara)

Spartak Apuane-Palleronese(“Raffi” ore 15,°°Luca Lossi di Viareggio)

Attuoni Avenza-San Vitale (“Deste”,ore 18,30,Matteo Particelli di Carrara)

Barbarasco-Sp.Pontremoli(“Allende”,ore 15,°°Daniele Latorraca di Carrara)

Paradiso-Sp.Pietrasanta giocata il 22/2/2018 (2-9) arbitro Alessio Bragoni di Carrara)