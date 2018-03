Fuori Regione, guida al prossimo turno in II Toscana

Alcune partite a forte rischio rinvio causa neve. Lo Sporting Pietrasanta tenta la fuga decisiva

Massa Carrara - Il ventesimo turno dell’affascinante campionato di terza categoria propone la gara in esterna della prima della classe Sporting Pietrasanta in quel di Fosdinovo e lo scontro diretto tra la seconda forza del torneo Mulazzo contro l’ex capolista Atletico Podenzana. I versiliesi sono a caccia dei tre punti che garantirebbero alla “corazzata” di mister Carducci di proseguire con determinazione il percorso che porta al titolo. Senza dubbio con le antenne posizionate sul match del “Panigaccio” dove si gioca l’atteso derby per accreditare l’antagonista dei pietrasantini. Per le compagini della zona play off secondo incontro casalingo del Cerreto del presidente Andrea Del Freo che ospita il fanalino Marina di Massa che nell’ultimo turno a fermato niente meno che la formazione lunigianese del Podenzana di mister Yuri Angeli. I blucerchiati di Venturini & soci “sognano” il grande balzo visto che la seconda piazza dista due soli punti, Marina di Massa permettendo. Invece per le due contendenti del quinto posto si prospettano delicate trasferte, gli avenzini dell’Attuoni scendono a Montignoso ospiti dell’Academy Massa, mentre lo Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi sarà di scena a “Remola” contro i locali del San Vitale Candia. Conclude il panorama della settima tornata l’atteso derby in programma al “Lombardi” di Pallerone tra i granata di mister Luca Ferdeghini e il Barbarasco dei tanti ex compreso l’allenatore Dario Giorgi. Infine sfida tra le due squadre che hanno deluso le proprie aspettative fino a questo momento, alla Pineta di Pontremoli sale il Paradiso di mister Maurizio Fabiani.



Programma gare, arbitro di sabato 3 marzo 2018



Palleronese-Barbarasco(“Lombardi”,ore 15,30,Federico Scotto di Carrara)

Academy M.M.-Attuoni Avenza(“Del freo” ore 18,15,Francesco Gravina di Carrara)

Atl.Podenzana-Mulazzo(“Comunale” ore 15,30,Alessandro Rosami)

Sp.Pontremoli-Paradiso(“La Pineta” ore 14,30Giacomo Sergiampietri di Carrara)

San Vitale Candia-Spartak Apuane(“Remola”ore 15,°°,Diletta Pisi di Carrara)

Cerreto-Marina di Massa(“La pruniccia”ore 15,°°Francesco Formisano di Viareggio)

Fosdinovo-Sp.Pietrasanta(“Comunale” ore 15,°°,Francesco Bianco di Carrara)