Fuori Regione, ecco come è andato il posticipo in III Categoria toscana

Massa Carrara - La giornata numero dieci si è conclusa con il posticipo tra Academy Montignoso e Barbarasco dove hanno dato vita ad una vera sagra del gol, bottino che sommato a quello dell’anticipo e nella giornata regolare il totale ha toccato quota 40 centri, un inedito record per il girone. I bianconeri di mister Riccardo Montaresi due volte in vantaggio con l’ispirato Luca Coppa dopo aver giocato una buona gara devono rincorrere il risultato ribaltato dalla tripletta del bomber lunigianese Andrea Oligeri match-winner di serata. Le due compagini con il nulla di fatto muovono la classifica rimanendo però nella stessa posizione, il team di mister Dario Giorgi aggancia la Montagna Seravezzina al settimo posto, mentre i locali consolidano l’ottava posizione con due punti di margine sui cugini del Real Marina di Massa. Ora il Barbarasco dovrà ritornare subito in campo per disputare in casa la semifinale di andata contro gli avenzini della Polisportiva Attuoni, sfida valevole per la coppa Provonciale XIX ° Memorial “Marco Orlandi” in programma al centro “Allende”.



Academy Massa Montignoso-Barbarasco 3-3

Academy M.Montignoso: Imelli, Orlacchio, Guadagnucci, Coppa, Pelliccia, Bertonelli, Borghini, Peselli, Mengaroni, Pitanti, Antompaoli(Ambrosini, Della Pina, De Santis, Baldini, Gaina, Diouf, Chicca)All. Miontaresi

Barbarasco : Cavalier Doro, Ture, Puppi, Gereali, Cini, Bondi, Bertoli, Gerali, Yanchuk, Varanini, Oligeri( Chiocca, Gabrielli, Magnanini, Lunini) All. Giorgi

Arbitro : Berti di Carrara

Marcatori : 25’ Coppa, 32’ Oligeri, 38’ Coppa, 51’ Oligeri, 77’ Oligeri, 88’ Mengaroni



Nuova Classifica : Sporting Forte dei Marmi 27, San Vitale Candia 21, Cinquale 17, Azzurrra 16, Attuoni 15, Spartak Apuane 15, Montagna Seravezzina 14, Barbarasco 14, Academy Massa Montignoso 13, Real Marina di Massa 11, Palleronese 10, Vallizeri 9, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 2.



Prossimo turno : 11^a giornata(22/12/2018)

Azzurra-Sporting Forte dei Marmi, Barbarasco-Fosdinovo, Montagna Seravezzina-Academy Massa Montignoso, Palleronese-Cinquale, Real Marina di Massa-Attuoni Avenza, San Vitale Candia-Spartak Apuane,Vallizeri-Unione Montignoso.