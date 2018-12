Fuori Regione, domani le semifinali di Coppa Toscana di III Categoria

oppa Provinciale, in campo per le semifinali di andata , il regolamento per accedere al turno successivo

Ritorna la coppa provinciale riservato alle società di terza categoria valevole per il IX° Memorial “Marco Orlandi in programma le gare di andata di semifinale, in lizza sono rimaste il Barbarasco opposto all’Attuoni Avenza, e lo Spartak Apuane che ospita i massesi del Real Marina di Massa. Supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggiore numero di reti nel corso delle due gare; a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero in trasferta, a parità persistente, al termine del secondo incontro, l’arbitro è tenuto a far eseguire i calci di rigore secondo norma.



Programma gare, arbitro di Mercoledi 19 /12/2018 :



Barbarasco-Attuoni Avenza (“Don Bosco Monti”, 20,30,Roberto Cosentini di Carrara)

Spartak Apuane-Real M.Massa(“Raffi”, 20,30, Giorgio Malacarni di Carrara)