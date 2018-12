Fuori Regione, Sporting Forte dei Marmi inarrestabile campione d’inverno con due giornate di anticipo

San Vitale Candia, Attuoni e Barbarasco vittoriose non mollano. Cade il Cinquale a Pallerone, in vantaggio per due volte viene superato nel recupero. Cinquina del Vallizeri sul fanalino Unione Montignoso

Massa Carrara - I versiliesi vincono anche il derby con i cugini dell’Azzurra e mantengono ben saldo il comando del girone, sono campioni d’inverno con due giornate d’anticipo secondo le statistiche degli annali questo titolo la dice lunga sulla splendida cavalcata iniziata dalla prima giornata. L’avversaria di turno ha resistito solo un tempo, dopo una bruttina prima parte del derby nella ripresa i cambi di mister Marco Picchi si sono dimostrati efficaci, due gran gol ancora di Rosi(doppietta) e di Maggi chiudevano i conti. A sette punti di distanza tiene il passo il San Vitale Candia che fa suo il match con lo Spartak Apuane con un gol per tempo, dopo un buon inizio degli ospiti, Donadel riusciva a colpire sfruttando al meglio un assist di Giulianelli portando in vantaggio i compagni. Nella ripresa il San Vitale gestiva il vantaggio fino a raddoppio del solito Giulianelli che praticamente chiudeva l’attesa sfida di Remola, tre punti che consentono al team di mister Luca Bennati di continuare l’inseguimento alla “lepre” del girone Sp. Forte dei Marmi. Ritorna al terzo posto l’Attuoni di mister Augusto Secchiari che cala un poker di gol in casa del Real Marina di Massa, in evidenza il bomber Pietro Brugioni che apre le marcature con un tiro da fuori area, lo stesso replica con un diagonale entro l’area a triplica dopo una triangolazione con il compagno Da Pozzo. Nel finale dopo il gol del neo entrato Ravenna che accorciava le distanze ci pensava il talentuoso Giorgio Da Pozzo su calcio di punizione a mettere fine al match. Si porta al quarto posto il Barbnarasco di mister Dario Giorgi che batte il Fosdinovo nel derby dell’ “Allende” con i sigilli di Giromini e del solito Andrea Oligeri nel finale arrivava il gol degli ospiti che riapriva momentaneamente il confronto con il punto di Coraci. Il successo dei granata ha permesso al veterano portiere Marco Cavalier D’oro & soci di agganciare il Cinquale caduto sul campo della Palleronese garantendosi per il momento un posto nei play off. La rivelazione Cinquale sciupa tutto quello che di buono aveva fatto per un’ora di gioco, la formazione di mister Rino Ciregia non riusciva a mantenete il doppio vantaggio maturato con le reti del rientrante Poli e Rocca veniva raggiunto della doppietta di Leka Lucian, superato nuovamente allo scadere dai gol di Guza e Migliore per il clamoroso e pirotecnico 4-3 finale. Muove la classifica l’Academy Massa Montignoso di mister Riccardo Montaresi che riesce a rimediare un pari sul campo dell’ostica Montagna Seravezzina oltre la zona Cesarini. Dopo un’astinenza di cinque giornate torna alla vittoria il Vallizeri di mister Fabiano Centofanti che rifila una cinquina al fanalino del girone Unione Montignoso salito a Coloretta con una rimaneggiatissima formazione. Nei valligiani in evidenza oltre al consueto bomber di casa Alessandro Giannotti il giovane ex Monti, Michele Polloni autore di una pregievole doppietta.



Risultati 11^a giornata :



Azzurra-Sp.Forte dei Marmi 1-3

Barbarasco-Fosdinovo 2-1

Mont.Seravezzina-Academy M.M..2-2

Palleronese-Cinquale 4-3

Real M.M.-Attuoni 1-4

San Vitale Candia-Spartak Apuane 2-0

Vallizeri-Un. Montingoso 5-1



Classifica : Sporting Forte dei Marmi 31, San Vitale Candia 24, Attuoni 18, Cinquale 17, Barbarasco 17, Azzurra 16, Spartak Apuane 15, M. Seravezzina 15, Academy M.Montignoso 14, Palleronese 13, Vallizeri 12, Fosdinovo 7, Un. Montingoso 2.



Prossimo turno (05/01/2019)Academy M.M.-San Vitale Candia, Cinquale-Real M.Massa, Palleronese-Vallizeri,Attuoni-Fosdinovo, Spartak Apuane-Azzurra, Sp. Forte dei Marmi-Barbarasco, Un. Montignoso-Mont.Seravezzina



Tabellini :



Azzurra-Sp.Forte dei Marmi 1-3

Azzurra : Michetti, Biancalani, Tognocchi Polloni, Pardini, Bigini, Chioni, Bresciani Lucio, Landi, Alberti, Bresciani Michele(Gazzola, Coluccini, Mandoli, Bellè, Viacava)All. Giorgini

Sp. Forte dei Marmi : Federigi, Lorenzoni, Tarabella M., Pelliccia, Prosperi, Manfredi, Celentano, Pardini(59’ Meucci), Maggi, Rosi(61’ Mattei), Alaimo (55’Leonardi),(Tarabella E.,Viti, Meucci,Bresciani,Folliero, Lorenzi, Coppedè)All.Picchi

Arbitro : Della Latta di Viareggio

Marcatori :41’ Rosi,51’ Chioni, 66’ Rosi, 87’ Maggi



Barbarasco-Fosdinovo 2-1

Barbarasco : Cavalier Doro, Maloni, Puppi, Trippa, Giansoldati(89’ Chiocca),Bondi, Gerali Manuel, Bertoli(78’ Gerali M,) Yanchuk, Giromin(71’ Varanini), Oligeri(Casciari,Ture, Magnanini) All. Giorgi

Fosdinovo: Zeni, Conti(80’ Bianchi), Corsini, Aquaro, Bugliani, Morotti M.,Cantoni, Perlongo(67’ Baldoni),Coppa, Coraci,Tenerani(35’ Baldini) ( Morotti C., Bernardi, Donazza, Gomez)All. Baldoni M.

Arbitro : Sergiampietri di Carrara

Marcatori : 12’ Giromini, 32’ Oligeri, 73’ Coraci



Mont.Seravezzina-Academy M .M. 2-2

Mont.Seravezzina : Bertoni, Sacchelli, Bacci, Fiaschi, Rossi, Tarabella Nicola, Tovani, Marrai N., Maremmani, Bazzichi(82’ Frediani),Tarabella Alessio(61’ Consigli) (Cagnoni Fabio, Cagnoni Simone, Marrai N.,Salvatori, Berti)All. Maganzi

Academy M.Montignoso : Ambrosini, Orlacchio, Guadagnucci(75’ Ceragioli), Coppa, Gaina (60’ Consigli), Mosti, Della Pina(63’ Diouf), Bertonelli, Antompaoli, Baldini(46’ Sagramoni) Mengaroni. (a disp. Imelli)All. Montaresi

Arbitro : Mugnaini di Viareggio

Marcatori : 13’ Tovani, 19’ Mengaroni(rig), 39’ Fiaschi,90+4’ Orlacchio.



Palleronese-Cinquale 4-3

Palleronese : Zannardi, Leka R., Franchetti, Diouf,(78’ Migliore), Baldini, Sisti, Leka L., Maraffetti, Guza, Sartini, Moisè,(Ricci, Massour, Costa, Bucci, Guerra) All. Petri

Cinquale : Ricci, Baldini, Gabrielli(51’ Mori), Baccei(47’ Giorgetti),Grassi, Landucci, El Bannaoui, Ceragioli, Masini, Poli, Rocca. All. Ciregia

Arbitro : Diletta Pisi di Carrara

Marcatori : 7’ Poli, 20’ Rocca, 28’ , 46’ Leka L.,60’ Mori,83’ Guza, 91’ Migliore

Note : Elspulsi 68’ Masini, 70’ Mori entrambi del Cinquale



Real Marina di Massa-Attuoni 1-4

Real Marina di Massa : Ricci, Cappè, Esposito, Lucchesi, Lofrese, Fialdini, Tarantino, Neri, Cucurnia, Kumanaku, Lucchi( Nardini, Del Freo, Marchi, Ravenna, Bugliani, Zavaglia) All. Vita

Attuoni : Volpi, Guzzonato, Menconi, Bernacca, Prampolini, Ussi, Esposito, Musetti, Lucetti, Da Pozzo, Brugioni(Ambrosi, Thneibat, Secchiari M., Dell’Amico)All. Secchiari A.

Arbitro : Patanè di Carrara

Marcatori :34’ Brugioni,48’ Brugioni, 72’ Brugioni, 75’ Ravenna, 87’ Da Pozzo



San Vitale Candia-Spartak Apuane 2-0

San Vitale Candia: Baldini, Di Benedetti, Deda, Della Pina Andrea, Finelli, Sarno, Donadel, Giulianelli, Aliboni, Conti(Romani, Della Pina Jonathan, Ricci, Carlesi, Margarita, Berti, Contadini, Gallia)All. Bennati

Spartak Apuane : Tovani, Bianchi, Nicoletti, Canciello, Pacolini,Ulivi T., Magnani, Mussi, Andreani, Tonlazzerini, Manfredi(Del Sarto, Alibani, Galizia, Jacob, Turba, Marchini, Marino, Maccarone)All. Ulivi P.

Arbitro : Fatticcioni di Carrara

Marcatori : 19’ Donadel, 79’ Giulinelli



Vallizeri-Un.Montignoso 5-1

Vallizeri : Bertoni, Bestazzoni, Pucci, Manganelli, Conti , Polloni, Giannotti, Tonelli, Gjoxhaj, Giacopinelli, Ferrari Andrea(Scudellari,Khdim, Ferrari L., Coppola, Ricci, Brunotti, Chiesa)All. Centofanti

Un. Montignoso : Viviani, Moriconi, Lenzetti, Pietri, Pardini, Rebaa, Angelini, Grillotti, Infantino, Giunta, Pallonetto. All.Mariotti

Arbitro : Bianco di Carrara

Marcatori : 8’ Ferrari A.,36’ Giannotti(rig.),50’ Angelini,65’ Giannotti,75’ Polloni,85’ Polloni