Fuori Regione, Real Marina di Massa-Montagna Seravezzina pari nel recupero

Giudice sportivo: vittoria a tavolino dell’Azzurra sull’Attuoni Avenza

Massa Carrara - Finisce senza vincitori il secondo e ultimo recupero del campionato di terza categoria svoltosi sul rettangolo di Via Casola a Marina di Massa tra i locali di mister Luano Vita e la Montagna Seravezzina, la gara era stata rinviata per impraticabilità del campo valevole per il settimo turno di andata. I’inconsueto confronto sotto ole luci nella fredda serata le due compagini si sono affrontate a viso aperto, dopo una breve supremazia territoriale nelle prime battute gli ospiti hanno messo a dura prova la difesa massese, in evidenza il giovane portiere locale Nardini autore di due interventi su tiri da distanza ravvicinata le squadre guadagnavano gli spogliatoi per il rituale te. La ripresa con alcune subentrati non cambiava fisionomia le squadre non riuscivano a superarsi, fatto che si è verificato nel finale vantaggio del Real con il neo entrato Ravenna e pareggio dei collinari subito dopo con Alessio Tarabella. In virtù dell’esito del recupero i lucchesi si portano al terzo posto agganciando il Cinquale, mentre i massesi muovono la classifica posizionandosi al quint’ultimo posto della classifica scavalcando di una lunghezza la Palleronese.



Tabellino



Real Marina di Massa-Mont.Seravezzina 1-1

Marcatori : 42’ Ravenna, 44’ Tarabella Alessio



Real Marina di Massa : Nardini, Dell’Amico, Lofrese, Esposito, Cappè, Neri, Fialdini, Tarantino, Giusti, Kumanaku, Lucchi(Pratali, Antompaoli, Bugliani, Ravenna, Brizzi) All. Vita

Mont.Seravezzina : Bertoni,Con sigli,Bacci,Rossi, Mattei, Tovani, Mazzei, Ricci,Berti,Tarabella Nicolo( Cagnoni Fabio, Cagnoni Simone, Sacchelle, Fiaschi, Bazzichi) All. Maganzi

Arbitro : Pablo Festa di Carrara





Nuova Classifica:



A proposito della nuova classifica come da ultimo comunicato ufficiale diramato dalla lega territoriale, il ricorso dell’Azzurra contro l’Attuoni Avenza ha avuto buon fine, istanza presentata dai versiliesi per la disputa anticipata del portiere Simone Volpi invece delle canoniche 24 ore, quindi dal 1-1 sul campo diventa 0-3 a favore della squadra di mister Giorgini.



Sportiong Forte dei Marmi 24, San Vitale Candia 18, Cinquale 14, Montagna Seravezzina 14, Azuura 13, Barbarasco 13, Academi Montignoso 12, Attuoni 12, Spartak Apuane 12, Real Marina di Massa 11,Palleronese 10,Vallizeri 9, Fosdinovo 7, Unione Montignoso 2.