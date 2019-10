Coppa Toscana, il primo derby di Montignoso all’Academy

Massa Carrara - La seconda giornata del primo turno di coppa provinciale valevole per il X° Memorial “Marco Orlandi” riservata alle squadre di terza categoria della delegazione di Massa Carrara ha visto la eliminazione con una giornata di anticipo il Vallizeri, San Vitale Candia e Montignoso 2019, per quanto riguarda il girone B è ancora tutto aperto in quanto la gara Palleronese-Rangers Soliera è stata sospesa per problemi all’impianto di illuminazione al 37’ del primo tempo. Per il passaggio al secondo turno sono in lizza Villafranchese e Mulazzo, nel girone C lo Spartak e Cerreto, nel D altro derby tra Academy Massa Montignoso e Tirrenia Marina. Il match del “Bottero” hanno visto il pirotecnico pareggio tra i valligiani di Fabiano Centofanti e i giallo neri di Villafranca, il vantaggio locale di Pepe nel primo tempo veniva ribaltato ad inizio ripresa da Poletti e Caldi. Il vivace finale dell’inedito derby metteva in evidenza l’ex mulazzese Toninelli rimetteva per due volte in equilibrio la piacevole strapaesana, risultato che permette al team di mister Andrea Albareni di “giocarsi” la qualificazione nel prossimo confronto in casa del Mulazzo. Nel primo derby di Montignoso a gioire è l’Academy di mister Riccardo Montaresi che rifila un poker di gol alla nuova squadra del collega Enrico Mori dove nei minuti iniziali deve rinunciare al talentuoso Kabashi per infortunio. Dopo il rituale fraseggio al primo affondo Antompaoli sblocca il match sotto misura su assist di Mengaroni, la reazione dei locali è una girata al lato di Rustighi. Prima dell’intervallo sugli sviluppi di una punizione dal limite Batti è lesto a mettere in rete il gol del pareggio. Il secondo tempo è tutto nel segno dell’Academy , dopo pochi minuti va avanti con Coppa su assist ancora di Mengaroni, nel corso del match i cambi del tecnico Montaresi si rivelano azzeccati i due subentrati Masini e Della Pina arrotondano il risultato chiudendo definitivamente il match. Infine termina in parità il confronto tra il San Vitale Candia e lo Spartak, dopo il vantaggio su punizione degli ospiti di Canciello i San Vitale ribalta lo svantaggio con i punti di Damiano e Monti entrambi nel primo tempo. I bianco rossi di mister Paolo Ulivi pervengono al pareggio nel finale con Cavalletti, pari che estromette i locali dalla coppa e permette ai bianco rossi di contendere la qualificazione al titolato Cerreto.

La terza ed ultima giornata delle qualificazioni è fissata per mercoledi 16 ottobre con le seguenti gare : Villafranchese-Mulazzo, Rangers Soliera-Fosdinovo, Spartak Apuane-Cerreto e Academy Massa Montignoso-Tirrenia-Marina.



Tabellini :

Vallizeri-Villafranchese 3-3

Vallizeri :

Villafranchese : Negrari, Mandaliti,Gabrielli N.,Caroli,Venuti,Giacopinelli(73’ Giubbani),Chelotti(60’ Trevisan),Caldi,Bregasi,Ginesi(64’ Trapani), Poletti.(a disp. Varoli, Gabrielli T., Bartolini) All. Albareni

Arbitro : Cecchini di Carrara

Marcatori : 21’ Pepe Guye, 53’ Poletti, 56’ Caldi,60’ Toninelli, 71’ Trapani,85’ Toninelli



Palleronese-Rangers Soliera : sospesa

Palleronese : Madonna, Leka R.,Franchetti, Seidi,Maraffetti, Sartini, Mastrini, Leka L.,Moisè, Amendola( a disp. Zannardi, Diallo, Massour, Diouf) All. Preti

Rangers Soliera : Ceci, Argenti M.,Goeders,Maragli,Mandorlini,Bertilotti M., Van Asselt,Cosci, Lorenzini, Signanini, Contarino(34’ Moscatelli) ( a disp. Fornesi, Argenti D., Ferrari, Lombardi, Mattellini, Micheli, Serafini) All. Bambini-Velasquez

Arbitro : Smecca di Carrara

Marcatori : 19’ Leka L., 34’ Signanini



San Vitale Candia-Spartak Apuane 2-2

San Vitale Candia : Tonarelli, Gallia, Deda, Sarno, Di Benedetti,Poli, Tragni, Monti, Bongiorni N., Damiano, Berti,(a disp. Lupetti,Finelli, Carlesi, Biongiorni D., De Melo, Lorieri,Contadini).

Spartak Apuane : De Vita , Bianchi, Galizia, Alibani, Marino, Ulivi T., Marchini, Baldini, Tassinari, Baldoni, Canciello( Del Sarto, Bernacca N., Turba, Santini, Magnani, Guadagni, Cervetti, Cavalletti, Bernacca L.) All. Ulivi P.

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 4’ Canciello, 10’Damiano , 41’ Monti, 86’ Cavalletti.

Note . Espulso Baldini dello Spartak Apuane



Montignoso 2019-Academy M.Montignoso 1-4

Montignoso 2019 : Di Maria, Giorgini, Menchini,Ricci,Tonarelli(51’ Bellè), Borsalino, Kabashi(11’ Pucci), Baldini, Rustighi, Martines(18’ st. Mancini),Batti(50’ Rocca), ( Antonioli, Aldovardi, Mori, Bugliani)All. Mori

Academy M.M. : Imelli, Giorgieri(54’ Lorenzetti), Orlacchio,Coppa(65’ Ledda), Mamnfredi, Sagramoni, De Santis(70’ Della Pina), Borghini(54’ Giannini). Mengaroni(61’ Masini)Sorrentino, Antonpaoli./a disp. Belloni) All.Montaresi

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 10’ Antompaoli,41’ Batti, 52’ Coppa, 69’ Masini, 85’ Della Pina



Classifiche gironi :

Girone A : Mulazzo 3, Villafranchese 1, Vallizeri 1

Girone B : Fosdinovo 3, Palleronese 0, Rangers Soliera 0

Girone C : Cerreto 3, Spartak Apuane 1, San Vitale Candia 1

Girone D : Tirrenia Marina 3, Academy Massa Montignoso 3, Montignoso 2019 0