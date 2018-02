Coppa Toscana, Rebughini fa gioire il Cerreto

La neo nata formazione trionfa all'esordio battendo in finale l'Atletico Podenzana già superato tre giorni prima in campionato. Si preannuncia interessante il percorso post trofeo della squadra di mister Bertelloni

Avenza - L’inedita finale svoltasi sotto le luci nel rettangolo avenzino messo a disposizione dalla società San Marco Avenza, ha visto contendersi il prestigioso trofeo dalle due pretendenti, che nel torneo navigano in piena zona play off distaccati di soli tre punti a ridosso del fuggitivo Sporting Piertrasanta.

Dopo tre giorni dal test in campionato si ritrovano faccia a faccia i due club, la squadra del “Panigaccio” per riscattare lo scivolone casalingo con la perdita della vetta, i blucerchiati concentrati nel contendere il primo trofeo della stagione cercando il bis nella gara replay .

Le squadre iniziano a darsi battaglia dopo una decina di minuti a seguito del rituale a tratti noioso fraseggio, al minuto 13’ tiro debole di Manfredi dal limite su appoggio di Venturini Gianluca. Risponde un minuto dopo l’Atletico con Ricci, la sua conclusione è di poco alta.

La finale va avanti a suon di calci di punizione, al 17’ Guadagnucci da posizione decentrata calcia in diagonale sul secondo palo Volpi fa buona guardia parando facile, dalla sponda opposta ci prova Venturini Gl. Il rasoterra è ribattuto e innocuo per Rocchi.

Il primo tempo con pochissime note degne di una finale termina con l’ennesima punizione dal limite di Manfredi che l’estremo difensore lunigianese alza sopra la traversa con un colpo di reni.

La ripresa inizia con due fuorigioco fischiati dal giovane direttore di gara Andreani al bomber Giorgio Panesi che poco dopo deve lasciare il campo per problemi muscolari. La formazione di Angeli entrata in campo con un altro spirito e soprattutto atteggiamento, si presenta più volte dalle parti di Volpi. Al 10’ è Moscatelli ad avere la ghiotta occasione per segnare, l’incornata ravvicinata viene respinta in tuffo dall’attento Volpi, nel susseguirsi dell’azione provvidenziale il salvataggio sulla riga da un difensore blucerchiato. IL Cerreto risponde con Guidi che sfiora il vantaggio in spaccata su clamoroso liscio della retroguardia lunigianese. Quasi alla mezzora occasione per l’Atleticio, Moscatelli scatta sul filo del fuori gioco entrato in area dopo una sgroppata centrale si “perde” e viene recuperato dai difensori cerretesi. Nel finale il neoentrato Rebughini prima fa le prove del gol con un tiro inconsistente dal limite, dopo segna il gol-coppa di testa sugli sviluppi di un corner di Manfredi. Minuto 83’ ancora un calcio di punizione da buona posizione per la compagine della lunigiana Guadagnucci spreca calciando alto sopra la traversa, nel recupero altra punizione questa volta per il Cerreto che il fantasista Manfredi getta nell’area piccola intasata, dove Rocchi riesce a respinge di pugno. Al triplice fischio esultanza dei giocatori blucerchiati del presidente Andrea Del Freo in campo e dei loro numerosi supporter sulle tribune e a bordo del recinto di gioco.

Prima delle guadagnate docce, tradizionale premiazione effettuata in campo da parte del Presidente della Delegazione provinciale Figc Andrea Antonioli, coadiuvato dal vice Giuliano Ratti e dal componente Daniele Volpi, consegnati riconoscimenti alla terna arbitrale, medaglie alle due squadre, coppe ai vinti e vincitori.



Tabellino



Atletico Podenzana-Cerreto 0-1

Marcatore : 78’ Rebughini



Note : Al 90+2’ espulso Lossi(Atl.P.),angoli(2-5), ammoniti Centofanti(Atl.), Panesi(Atl.),Pelliccia(C), recupero pt. - st. 4’



Atletico Podenzana : Rocchi,Mandorlini,Bertipagani,Centofanti,Rossi(81’ Bondi), Sadiq,Moscatelli,Lossi,Ricci,Guadagnucci,Panesi(a disp. Matellini, Pellegrini, Elisei, Farnese)All. Angeli



Cerreto : Volpi,Farusi,SpallanzanimGabrielli,Venturini N.,Pelliccia,Raffaelli(75’ Rebughini)Lazzini,Venturini Gl.,Guidi(64’ Fubiani),Manfredi,(a disp. Bertoneri, Bellè,Garcia,Rustighi,Elisei)All. Bertelloni



Arbitro : Andreani (assistenti Onorati, Reali) della sez. di Carrara