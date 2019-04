Coppa Toscana III Categoria, il Viareggio 86 elimina il Barbarasco

Stiava - Lo Sporting Viareggio 86 va avanti nella fase regionale della 21^a edizionbe trofeo Coppa Provinciaole terza categoria, manifestazione riservata alle vincitrici della coppa per girone e delegazione. Dopo la gara di andata dove il pesante 1-4 interno aveva condizionato non poco il cammino per i granata anche nella trasferta nella provincia lucchese i lunigianesi vengono nuovamente sconfitti nel confronto di ritorno abbandonando la scena. Al comunale di Stiava dopo il minimo fraseggio per ambientarsi al nuovo approccio i lunigianesi chiedono un penalty per fallo su Oligeri dove l’arbitro sorvola. Sugli sviluppi di un angolo di Simoni, il ben appostato Palmieri mette dentro sotto misura per il vantaggio. Si attendeva la reazione del team di mister Giorgi ma a replicare erano ancora i locali con Simoni che finalizzava al meglio un lancio di Pacini. La ripresa si apre con il terzo centro dello Sporting che metteva al sicuro il passaggio, gli ospiti non mollano e vogliono uscire con dignità dalla coppa, il solito Oligeri prima si “mangia” un gol fatto ma poco dopo con una splendida rovesciata accorcia le distanze. Passano pochi giri di lancetta il neo entrato Ynchuk firma su assist di Oligeri il momentaneo due a tre trascinando i compagni alla possibile ricerca del pareggio. Il massimo sforzo arriva prima della mezzora con un clamoroso palo di Gerali, legno colpito anche dal locali successivamente, nel finale il Barbarasco prima rimaneva in dieci per l’espulsione del bomber Oligeri e addirittura in nove allo scadere usciva dal terreno di gioco Gerali per proteste, prima del triplice fischio perla del subentrato Lo Monaco che chiudeva i conti con il quarto sigillo di serata.





Viareggio 86 -Barbarasco 4-2

Marcatori 28’ Palmieri, 40’ Simoni, 53’ Pacini, 60’ Oligeri, 66’ Yanchuk,92' Lo Monaco



Note : Espulsi 75’ Oligeri, 84’ Gerali Paolo del Barbarasco entrambi per doppio giallo



Viareggio 86 :Barsuglia, Ambrogi(Bonuccelli), Pardini, Comelli, Sbrana, Palmieri, Giannini(Barontini), Olivieri(Dini), Bertini, Pacini(Bernardini), Simoni(Lo Monaco)(a dsip. Pellegrinetti,Pagni,Verdighi)All. Meini



Barbarasco :Cavalier Doro, Lunini, Puppi, Trippa(Varanini), Giansoldati, Biondi, Ture(Yanchuk), Gerali Paolo, Mgnanini(Chiocca), Giromini(Gabrielli) , Oligeri (a disp.Casciari)All. Giorgi



Arbitro : Rosini di Livorno