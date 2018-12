Coppa Provinciale III Toscana, la finale è Spartak Apuane - Barbarasco

Nelle semifinali le due formazioni hanno la meglio sul Real Marina di Massa con classico punteggio all'inglese e di misura sull'Attuoni Avenza di mister Secchiari.

Massa Carrara - Le gare di andata delle semifinali valevoli per la coppa Provinciale XIX° Memorial “Marco Orlandi edizione 2018/2019 hanno visto il successo interno dei granata di mister Dario Giorgi sull’Attuoni Avenza con il minimo scarto, gol vittoria di Signan ini ad inizio ripresa. Risultato che per gli avenzini di mister Secchiari saliti a Barbarasco in formazione ridotta possono rimediare lo stop dell’Allende, magari con tutti gli effettivi a disposizione. Per i lunigianesi che applicavano un massiccio turnover dove si evidenziava l’assenza del bomber di casa Andrea Oligeri, dava ampio riposo a diversi titolari tra due giorni saranno nuovamente in campo per la treza fatica in cinque giorni incombe il turno di campionato, gara interna contro i cugini del Fosdinovo.

Nella seconda semifinale i bianco rossi dello Spartak hanno ragione sui massesi del Real con il classico risultato all’inglese, con una rete per tempo al rasoterra di capitan Tommaso Ulivi dopo mezzora di gioco lo emulava il neo entrato Maccarone su calcio di punizione. Al “Raffi” si è visto una delle migliori prestazioni della stagione dello Spartak Apuane di mister Paolino Ulivi, dal gran volume di gioco espresso e sopratutto dalle diverse occasioni mancate vedi quelle di Magnani e Tonlazzerini nel primo tempo e dal neo entrato Turba nella ripresa hanno prodotto solo due reti, bottino però che potrebbe bastare nel match di ritorno per riuscire a strappare la finale. Per quanto riguarda gli ospiti da segnalare qualche guizzo dell’esperto Braian Kumanaku poco supportato da Panesi hanno terminato la semifinale senza creare pericoli alla porta di Del Sarto. Infine da segnalare che i locali dal decimo minuto del primo tempo hanno giocato il resto della gara in dieci uomini per una reazione del bomber Jason Manfredi. Le gare di ritorno in campi invertiti sono state fissate per il giorno mercoledi 9 gennaio 2019 con orari da stabilire.



Barbarasco-Attuoni Avenza 1-0

Spartak Apuane-Real Marina di Massa 2-0



Barbarasco : Casciari, Gerali Paolo, Maloni, Trippa, Gerali Mattia, Ture, Gerali Manuel, Nanti, Magnanini, Giromini, Yanchuk (Cavalier doro, Cini, Bondi, Chiocca, Bertoli, Puppi, Gabrielli, Signanini)All. Giorgi

Attuoni Avenza : Bordigoni, Prampolini, Menconi, Guzzonato, Bernacca, Ussi, Ceccarelli, Musetti, Ghirlanda, Da Pozzo, Dell’Amicio( Ambrosi, Thneibat, Tormen) All.Secchiari

Arbitro : Cosentini di Carrara

Marcatori : 57’ Magnanini,



Spartak Apuane-Real M.Massa 2-0

Spartak Apuane : Del Sarto, Bianchi, Nicoletti, Canciello, Pacolini, Ulivi T., Magnani, Mussi, Andreani, Tonlazzerini, Mamnfredi (Tovani, Tgalizia, Maccarone, Marino, Martisca, Mezzi, Sodini, Turba, Jacob Sebastiuan)All. Ulivi P.

Real Marina di Massa : Ricci, Lucchesi, Lofrese, Cappè, Esposito, Neri, Cucurnia, Tarantino, Panesi, Kumanaku, Lucchi (Zavaglia, Del Freo, Brizi,Bugliani, Dell’Amico)All.Vita

Arbitro : Malacarni di Carrara

Marcatori : 30’ Ulivi T., 90+1’ Maccarone

Note : al 10’ p.t. espulso Manfredi(Spk) per reazione.