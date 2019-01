Coppa III Categoria, stasera il ritorno delle semifinali

In programma Attuoni Avenza - Barbarasco e Real Marina di Massa - Spartak Apuane

Carrara - Questa sera nuovamente in campo per le gare di ritorno delle semifinali, in lizza i lunigianesi del Barbarasco devono difendere il minimo vantaggio conseguito nel turno interno contro gli avenzini dell’Attuoni, mentre pare più difficile l’impegno che attende il Real Marina di Massa che ospita lo Spartak Apuane. Nelle gare di andata il club di mister Dario Giorgi si era imposto per 1-0 sul collega Augusto Secchiari salito all’Allende con una formazione rimaneggiata, mentre i massesi del Real avevano perso 2-0 al “Raffi” contro la formazione allenata da mister Paolo Ulivi, tutto sommato sfide sulla carta ancora aperte. Per quanto concerne la finale in gara secca sarà disputata in campo neutro con data da destinarsi.



Programma gare, arbitro di mercoledi 9/1/2019



Attuoni-Barbarasco (“P.Deste” ore 20,30, Alessandro Patanè di Carrara)

Real Marina di Massa-Spartak A.(Via Casola, 20,30,Francesco Bianco di Carrara)