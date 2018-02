Cerreto, blitz al "Panigaccio" e Podenzana K.O.

Nel big match di giornata della Terza Categoria della vicina provincia di Carrara è la squadra di Bertelloni ad imporsi in casa di quella di mister Angeli

Podenzana - Il match-clou della giornata numero diciotto ha fatto registrare la caduta interna di una delle due capoliste, l’Atletico Podenzana dopo sette vittorie convincenti vittorie consecutive e primo posto in classifica appena conquistato cede ai blucerchiati del Cerreto con il classico risultato all’inglese. L’attesa sfida del “Panigaccio” nonostante il maltempo e il terreno pesante offre ugualmente diverse emozioni al folto pubblico presente. Partita maschia e determinata, dopo pochi minuti poteva già cambiare fisionomia, capitan Guadagnucci si procura un rigore che lo stesso si fa parare dall’esperto Volpi. Il team di mister Angeli accusa il colpo e nello stesso tempo galvanizza gli ospiti che sbloccano la sfida, ilcolpo di testa del bomber Venturini porta in vantaggio i blucerchiati di mister Bertelloni.Nella seconda frazione di gioco gli albicelesti non approfittano della superiorità numerica fallendo con Ricci il gol del pareggio, a metà del secondo tempo l’arbitro annulla un gol di testa a Ricci su assist di Guadagnucci per presunta posizione di fuorigioco. Nel finale con le squadre entrambe rimaste in dieci si assiste al raddoppio del Cerreto con Venturini Nicola. Ora per Panesi & soci mercoledi p.s. hanno a disposizione la gara replay nel neutro del “Paolo Deste” di Via Covetta l’inizio della finalissima è fissato per le ore 20,30, questa volta c’è in palio il primo trofeo della stagione, la prestigiosa Coppa Toscana Provinciale di categoria.



Tabellino



Atl.Podenzana-Cerreto 0-2

Marcatori :36’ Venturini Gl., 81’ Rustighi



Note : Espulsi al 59’ Spallanzani(C),Rossi(At.), Al 13’ Guadagnucci si fa parare il rigore da Volpi.



Atletico Podenzana: Rocchi,Sadiq,Bertipagani, Moscatelli Ruben,Rossi,Moscatelli Randol(68’ Conti),Mosti,Lossi,Ricci,Guadagnucci,Panesi(59’ Centofanti) All. Angeli



Cerreto:Volpi, Lazzini M.,Spallanzani,Gabrielli L.(10’ Bellè),Gabrielli M.,Farusi, Raffaelli/50’ Fubiani),Venturini N.,Venturini Gl.(69’ Rustighi), Manfredi(71’ Garcia), Lazzini A. all. Bertelloni



Arbitro : Bragoni di Carrara