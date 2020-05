A Lavagna nasce una nuova squadra

Lavagna - Nella prossima stagione, quella della ripartenza del calcio dilettantistico post pandemia da Covid-19, la città di Lavagna avrà una nuova formazione dilettante ai nastri di partenza dei campionati. Si tratta della nuovissima Asd Lavagna 2.0 2020 che partirà, ovviamente, dal campionato di III Categoria.



Così dopo Lavagnese in Serie D, A Ciassetta in I Categoria e Arenelle in III Categoria una nuova squadra cittadina si affaccia alla ribalta del calcio dilettantistico locale di fatto prendendo il posto di quei Sestieri Lavagna che, dopo la retrocessione dalla I alla II Categoria due stagioni fa, si erano sciolti.



I colori sociale del Lavagna 2.0 saranno il bianco e il nero e come simbolo ecco il leone ai piedi della Basilica di Santo Stefano che sorregge lo stemma del Comune di Lavagna. L'annuncio della nuova avventura per la formazione di Lavagna è stato dato con l'affissione di alcuni manifesti e volantini sui muri della città.