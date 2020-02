Verbania, salta la panchina di Cotta

Cambio in panchina per il Verbania nella settimana che porterà alla delicata sfida salvezza con la Fezzanese. I bianco cerchiati hanno infatti sollevato dall'incarico mister Carlo Cotta dopo la netta sconfitta interna (0 - 3, ndr) patita domenica scorsa contro il Seravezza Pozzi, la squadra più in forma del momento in campionato.



Quattro punti conquistati nelle ultime sette partite hanno condannato i piemontesi all'ultimo posto in classifica. La decisione è stata presa di comune accordo tra allenatore a società al termine di una riunione fiume nella giornata di ieri.



“Ringraziamo mister Cotta per l’impegno profuso” - dichiara Andrea Fortis a nome di tutto il Consiglio Direttivo - "Purtroppo non possiamo che constatare che nonostante il lavoro svolto e la grande professionalità vista, il risultato atteso non è arrivato. Di concerto con mister Cotta e del responsabile tecnico Nicolò Musso, oltre al Direttore Generale e di tutto il Consiglio Direttivo non si è potuto che accettare la richiesta del tecnico, quella di interrompere il rapporto di collaborazione”.



Conclude Fortis esprimendo parole di stima: “La serietà ed il metodo di lavoro applicati sul campo sono stati particolarmente apprezzati dalla società e dai ragazzi che conserveranno a lungo questa esperienza preziosa alla quale è mancata, purtroppo, solo la concretezza del risultato.”



C'è ora attesa per conoscere il nome del nuovo allenatore del Verbania.