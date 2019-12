Verbania, ecco nuovo allenatore e nuovo centravanti

Verbania - Dopo le dimissioni di Galeazzi ha scelto il proprio nuovo allenatore il Verbania affidando la propria panchina a mister Corrado Cotta, comasco classe '64, che vanta in carriera varie panchina in Serie D, ma anche a livello di calcio professionistico sia a livello di Prima Squadra che di Settore Giovanile.



Si muove anche il mercato dei biancocerchiati che, dopo le cessioni di Corio, Ramponi, Manti e Cecon, presentano l'attaccante classe '99 Denis Perpepaj in arrivo dalla Caronnese. L'attaccante kosovaro in precedenza ha vestito la maglia della Recanatese sempre in Serie D e la casacca dell'Ascoli Primavera mettendo a segno 8 reti 25 presenze.



G.L.