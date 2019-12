Valente saluta la Fezzanese e si accasa nel Girone B

La Spezia - Saluta la Fezzanese il forte attaccante Giulio Valente. Il bomber non si è accordato per la parte finale della stagione con il sodalizio del presidente Stradini e ha deciso di rescindere il suo contratto in maniera consensuale. Chiuderà la stagione nel Girone B con la maglia del Milano City. Nella sua breve parentesi a Fezzano ha realizzato 3 reti, l'ultima decisiva per il pareggio domenica scorsa a Borgosesia, e servito un assist vincente. In Serie D vanta 215 presenze e 65 reti all'attivo.



L.G.