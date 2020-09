Vado scatenato: arriva un ex Bologna, Modena e Parma

Trequartista, vanta una presenza in Serie A e otto in Serie B. Con lui altri tre acquisti in quota "under".

Vado senza freni: all'indomani dell'ufficialità dei gironi di Serie D arriva un quadruplo colpo da parte del diesse Sonetti.



A rubare la scena è sicuramente il trequartista bolognese Riccardo Pasi, classe '90, arriva dal Delta Porto Tolle. Ex anche dell'Union Feltre, ma soprattuto di squadre come Bologna, Parma e Modena con cui ha collezionato una presenza in Serie A e otto presenze in Serie B. In carriera anche la cadetteria in Svizzera con il Chiasso (15 presenze e 1 gol, ndr) e la Lega Pro con Cremonese, Sud - Tirol e Santarcangelo (56 presenze e 11 gol, ndr). In totale vanta 181 presenze e 31 reti dalla A alla Serie D.



Insieme a lui ecco il difensore fuori quota classe 2002 Zaccaria Alberto a titolo definitivo dalla Sampdoria, l'esterno offensivo Nicolas Boiga, classe 2002, in prestito sempre dai blucerchiati e l'ex Savona Lorenzo Barisone, quest'ultimo difensore classe 2002 ex anche dell'Albenga.