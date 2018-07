Un nuovo attaccante per la Fezzanese

Arriva a vestire la maglia "Verde" dal Seravezza Pozzi, in passato anche una presenza in Serie A con il Livorno

Portovenere - Quinto volto nuovo in casa Fezzanese in vista della nuova stagione. La Società del Presidente Arnaldo Stradini ha ufficializzato nella giornata di ieri l'arrivo dell'attaccante classe '95 Elia Bruzzi. Il giocatore, cresciuto nel Settore Giovanile del Livorno con 31 presenze e 5 reti nella Primavera, esordisce in Serie A con i labronici nell'Aprile del 2014. In seguito veste le maglie di Padova, Viareggio per due stagioni e mezza, Jolly Montemurlo, mentre nello scorso campionato si divide tra Lavagnese e Seravezza Pozzi. In totale in carriera 54 presenze e 14 reti. "Sono felice di essere arrivato alla Fezzanese e che mi sia data questa chance in maglia "Verde" che sicuramente voglio sfruttare al meglio!" queste le sue prime parole al sito ufficiale www.fezzanese.it