Un nuovo attaccante per il Savona

Nuovo attaccante per il Savona. Mister Siciliano potrà contare su Giorgio Siani, milanese classe '97, giunto in bianco azzurro dal Ravenna. Siani può svariare su tutto il fronte offensivo come seconda punta o esterno d'attacco, in carriera vanta 46 presenze e 6 reti in Serie C con le maglie di Tuttocuoio e Ravenna. Cresciuto nel Settore Giovanile del Varese, passa poi all'Atalanta e infine veste la maglia della Primavera dello stesso Varese e del Carpi totalizzando complessivamente 21 presenze e 5 marcature. Per lui anche un'esperienza all'estero nella serie B olandese con la maglia del Den Bosch con 3 presenze e 1 marcatura.



G.L.