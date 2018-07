Un mediano senegalese per il Forte Querceta

Forte dei Marmi - Bel colpo di mercato per il Real Forte Querceta. La squadra di Forte dei Marmi si è assicurata le prestazioni del mediano senegalese Fall El Hadji Maissa. Il centrocampista, classe '95, la scorsa stagione si è diviso tra Lavagnese e Valdinievole Montecatini per complessive 10 presenze e 1 rete. In passato lo si ricorda per le positive stagioni con Ponsacco e Colligiana in cui ha totalizzato 44 presenze e 8 reti.