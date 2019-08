Un gradito ritorno per la Fezzanese

Fezzano (Sp) - Gradito ritorno per la Fezzanese che nella giornata di ieri ha ufficializzato l'ingaggio, questa volta a titolo definitivo, del centrocampista fuori quota classe 2000 Filippo Dell'Amico. Il giocatore torna infatti a vestire la maglia "Verde" dopo che nella seconda parte della scorsa stagione era arrivato alla corte di mister Sabatini in prestito dallo Spezia Calcio collezionando 14 presenze e 1 rete a suo attivo, rete che è valsa il punto della matematica salvezza contro il Chieri. In precedenza ha vestito la maglia del Savona, sempre in Serie D, scendendo in campo in quattro occasioni. Dell'Amico si è aggregato alla rosa di mister Sabatini da qualche giorno e sta svolgendo la preparazione in Bottagna. Insieme a lui nella foto posano tre importanti elementi rinconfermati nella rosa dell'allenatore come il veterano Alessandro Grasselli e i giovani Mattia Zappelli e Federico Campagni. Intanto questa sera alle ore 18:30 la Fezzanese sarà impegnata nella seconda amichevole estiva ospite della Pontremolese di mister Bracaloni, formazione neo promossa in Eccellenza della Toscana dopo aver vinto il campionato sotto la guida dell'ex mister fezzanotto Alberto Ruvo passato questa stagione alla guida del Sestri Levante.