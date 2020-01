Un giovane dallo Spezia Calcio per la Fezzanese

Portovenere - Con la chiusura del calciomercato professionisti nella giornata di ieri la Fezzanese ha messo a segno l'ultimo colpo del suo mercato in entrata prelevano con la formula del prestito dallo Spezia Calcio il centrocampista classe 2001, e quindi fuori quota, Alessio Felice.



Felice arriva in maglia "Verde" con la formula del prestito dallo Spezia Calcio. Classe 2001, e quindi fuori quota, si tratta di centrocampista che può disimpegnarsi nel ruolo di mezzala. Con la formazione Primavera degli aquilotti, guidata dall'ex tecnico dei "Verdi" Pierini, ha totalizzato cinque presenze e una rete in questa prima parte di stagione, mentre nell'annata precedente furono sei le presenze. Con la maglia bianca dell'Under17 ulteriori 23 gettoni di presenza a suo attivo.



Felice si è già allenato con i nuovi compagni agli ordini di mister Sabatini e sarà già a disposizione del tecnico per la trasferta di domenica prossima in casa dei piemontesi del Fossano. Alessio ha scelto la maglia N°24.