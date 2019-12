Un giovane dalla Sampdoria al Real Forte Querceta

Forte dei Marmi - Tommaso Maggioni, bergamasco classe 2001, è il primo innesto di mercato del Real Forte Querceta.

In arrivo dalla Sampdoria, con la quale ha partecipato ai campionati Under 17, Under 16 e Primavera, il giovane Maggioni, aggregato al gruppo già da qualche giorno sceglie il RFQ per il proseguo della sua stagione.



“Mi avevano parlato bene di questa società, della sua organizzazione e della sua struttura. Sono a Forte dei Marmi da circa una settimana. Sicuramente posso dire che le mie aspettative sono state rispettate. Ho avuto subito un’impressione positiva, anche per quanto riguarda i miei nuovi compagni” dichiara Tommaso, raggiunto telefonicamente.



“Per il tipo di giocatore che sono, in quanto a personalità e carattere, penso di poter dare tanto. Quanto e come lo deciderà lo staff tecnico. Mi impegnerò a dare il massimo, sono a completa disposizione della squadra. Sono pronto a correre, insomma.

Sono un terzino destro, ma all’occorrenza mi adatto a fare anche l’esterno di centrocampo e il centrale di difesa.”



“Sono certo che se sapremo essere un bel gruppo, potremmo toglierci delle belle soddisfazioni insieme” conclude Maggioni, ieri con la squadra a Lavagna per seguire da vicino quella che da oggi, ufficialmente, sarà la sua nuova squadra.