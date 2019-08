Un gigante per l’attacco della Lavagnese

Lavagna - Quasi due metri di altezza, 198 cm di statura per la precisione,per 88 chili di peso, "Chris" Gueye El Hadj Katim, con doppio passaporto francese e senegalese e nato il 22 novembre 1994 a Dakar in Senegal, è il nuovo centravanti della Lavagnese.

Chris muove i suoi primi passi nel Martigues in Francia, trasferitosi in Italia nel 2013 approda al Rende dove disputa 4 gare in Serie D, poi esperienze a Corigliano, Gallipoli, Muravera e Sancataldese dove nella stagione appena conclusa segna 5 reti in 21 incontri.

Calciatore possente e tatticamente duttile va così ad arricchire il reparto offensivo a disposizione di mister Nucera.