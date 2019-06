Un fedelissimo di mister Morgia per la mediana del Chieri

Chieri - Secondo colpo in poche ore per il Calcio Chieri che, dopo aver ingaggiato il portiere classe '99 Luppi dal Ligorna, trova il sostituto del partente capitan D'Iglio. 314 presenze in carriera e uomo d’ordine del centrocampo, abile a proteggere la retroguardia e ad aiutare la squadra con compiti di interdizione e impostazione. Questo è l’identikit di Lorenzo Cecchi, classe ‘88, nuovo importante acquisto orchestrato dal direttore sportivo Andrea Giannarelli e già fidato scudiero di Massimo Morgia con Mantova, Nocerina e Pistoiese. Cresciuto nel Settore giovanile del Prato, dove ha collezionato da giovanissimo 68 presenze e una rete nell’ex C2, Lorenzo Cecchi sbarca a Chieri dopo otto stagioni consecutive in Serie D e una breve parentesi agli inizi di carriera nel vivaio del Chievo Verona. Per lui si tratta di un ritorno in Piemonte, dopo aver vestito nell’annata 2014/2015 la casacca del Cuneo. Stagione in cui ottenne il secondo titolo consecutivo in D dopo quello vinto in coppia con Morgia alla Pistoiese (2013/2014). Nel 2018/2019 con la maglia del Mantova, Cecchi ha disputato tra campionato, Coppa Italia e play-off 33 gare, servendo due assist e restando in campo 2.380 minuti.

Esperienza, quantità e qualità nel cuore del gioco: Lorenzo Cecchi ha tutto per disputare una stagione importante alla corte della famiglia Gandini.