Un ex Imperia per l'attacco del Bra

I giallorossi piemontesi si rinforzano in attesa di recuperare la sfida in casa del Savona rinviata per l'Allerta Meteo

Bra - In attesa di recuperare la sua gara con il Savona rinviata per l'Allerta Meteo di ieri si rinforza l'A.c. Bra che tessera l'attaccante ex Asd Imperia Diego Mella. Nato a Milano nel 1993, esterno alto mancino ma che può ricoprire diversi ruoli: centrocampista e trequartista.

Dopo aver fatto tutto il Settore Giovanile nell'Inter, milita nelle Primavere di Sassuolo, Inter e Parma; tanta C con San Marino, Pro Patria e Pro Piacenza; in D veste le maglie di Villafranca Veronese, Pianese e Varesina. Tra Serie C e Serie D vanta 117 presenze e 12 ret.