Un ex Fezzanese per il centrocampo del Vado

Vado Ligure - Si rinforza ulteriormente il Vado nel tentativo di ottenere la salvezza nel Girone A di Serie D. Per il reparto mediano mister Tarabotto avrà a disposizione un regista d'esperienza come Moreno Terzoni ingaggiato dal Borgo San Donnino. Il classe '91 è volto noto del calcio ligure per aver indossato le maglie di Savona in Serie C2 in 14 occasioni e in Serie D quelle di Fezzanese (5 presenze, ndr), Sporting Recco e Argentina Arma. Nella IV Serie Nazionale per lui 94 presenze e 2 reti anche nelle esperienze con Fiorenzuola, Borgomanero, Lentigione, Grumellese e Derthona.



L.G.