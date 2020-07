Un ex Cagliari e Lecce è il nuovo centrocampista della Sanremese

Dopo Castaldo e Sturaro la Sanremese mette a segno il terzo colpo di mercato di giornata ingaggiando un interessante prospetto per il proprio centrocampo.



La Sanremese è felice di poter ufficializzare il tesseramento del centrocampista classe ’99 Fabio Doratiotto. Mezzala di interdizione e costruzione, è un centrocampista moderno che andrà a puntellare definitivamente la linea mediana a disposizione di mister Bifini ed a coprire la relativa casella under.



Giovane di grandissima prospettiva, ha vestito la maglia del Cagliari (vincendo anche il “miglior calciatore” al Torneo Scopigno, il più prestigioso per gli allievi professionisti) e quella delle Nazionali giovanili fino all’ultimo anno di Primavera, quando è stato ceduto al Lecce.



Entrato nelle attenzioni di mister Liverani, ha collezionato alcune panchine in serie B nell’anno della promozione e giocato con la squadra primavera. Quando il lancio definitivo sembrava giunto, un brutto infortunio lo ha tenuto lontano dai campi fino a dicembre scorso quando, per ritrovare la giusta forma, è passato al Chions in D dove ha collezionato 10 presenze fino alla chiusura per coronavirus.



Finalmente ristabilitosi dall’infortunio, Doratiotto sposa con entusiasmo il progetto matuziano per riconquistare, in maglia biancoazzurra, il professionismo e per dimostrare di essere un giocatore di sicuro avvenire, confermando quanto di buono fatto vedere a Cagliari e a Lecce."