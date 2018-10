Un difensore ex Crotone per la Lavagnese

Lavagna - All'indomani della vittoria nel derby con il Sestri Levante la Lavagnese comunica di aver tesserato nella giornata di venerdì 28 settembre un giovane difensore ex primavera del Crotone. Nato a Leona Thiaroye in Senegal il 30 giugno 1997, 194 cm per 84 kg di potenza, Ibrahime Mbaye è un difensore prevalentemente centrale, ma con esperienza anche sulla fascia sinistra. Nel 2015/16 con la Primavera del Crotone colleziona 17 presenze e 3 reti, poi l'anno successivo altre 21 presenze tra i giovani rossoblù mentre la passata stagione ha vestito la maglia della Viterbese per 4 volte in Serie C. Doti atletiche di altra categoria, Ibra si allena già al Riboli da qualche settimana e domenica scorsa è stato schierato in panchina da mister Tabbiani che adesso potrà fruire completamente delle sue doti sportive.