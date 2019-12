Un bomber giramondo per il Vado

Vado Ligure - Continuano le operazioni di mercato in casa Vado. I rossoblu dopo aver ingaggiato il centravanti Bruschi dal Chieti, l'esterno Cecon dal Verbania, il centrale difensivo Guarco, il giovane Cassata e il centrale di centrocampo Terzoni mettono a segno altri due clpi di mercato. Per il reparto mediano arriva l'ex Saremese e Akragas Rotulo, classe '99, mentre l'attacco si completa con Ignacio Varela centravanti classe '90 ingaggiato dalla Gelbison. Il bomber nella stagione 2015/2016 vestì anche la maglia del Derthona realizzando 7 reti fino a Dicembre prima di approdare alla Serie A croata con l'Istra Pola e inseguito nel massimo campionato maltese con il Floriana (nella foto, ndr). Gli inizi di carriera in argentina con il Ferrocarril in Serie B e il Colegiales in Serie C. In Colombia ha indossato la casacca del Llaneros nella massima serie.



In uscita saluta invece Marmiroli, il centrocampista si accasa al Tamai.



L.G.