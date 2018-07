Un attaccante per il Savona

Savona - Nuovo acquisto per il Savona Fbc che si assicura le prestazioni dell’attaccante classe ‘97 Gianfranco Galli in arrivò dall’Isola di Capo Rizzuto con cui ha disputato 16 partite nella scorsa stagione. In precedenza lo si ricorda per la militanza nelle giovanili del Crotone scendendo in campo in 49 occasioni siglando 11 reti con la formazione Primavera è ancora prima a Catanzaro, oraeecco l’esperienza con gli “Striscioni”.