Un attaccante e un difensore per la Lavagnese

Lavagna - Continuano le ufficializzazioni in casa Lavagnese che, dopo aver presentato questa mattina quattro fuori quota, ufficializza in serata l'arrivo di un attaccante e di un difensore alla corte di mister Nucera. Per il reparto difensivo si punta ancora sulla gioventù ed ecco il classe 2001 Lorenzo Lamonica reduce dall'esperienza all'Albissola e cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria. Per l'attacco dal Sestri Levante prelevato il classe '96 Marco Righetti (nella foto, ndr) che in Serie D ha vestito anche le maglie di Chiavari Caperana e Sporting Recco realizzando complessivamente 9 reti in 84 presenze. Per lui anche una breve parentesi in Eccellenza con la divisa del Vado.



