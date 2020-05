Un altro giocatore del Fossano spicca il volo per i professionisti

Dopo l'ex capitano Romani, esterno offensivo passato a Gennaio a vestire la maglia del Bisceglie mettendo a referto fino al blocco dei campionati 4 presenze in Lega Pro, un altro giocatore dilettante del Fossano è pronto a spiccare il volo verso il professionismo. Il centrocampista dei "blues" piemontesi sponsorizzati Balocco Daniel Boloca nella prossima stagione vestirà la maglia dello Spezia Calcio in Serie B.



Centrocampista italo-romeno classe '98 nativo di Chieri il giocatore piemontese era arrivato quest'estate al Fossano neo promosso in Serie D dopo le precedenti esperienze, sempre in IV Serie Nazionale, con le maglie di Romanese, Pro Sesto e Francavilla. Sotto la guida di mister Viassi in questa stagione il definitivo salto di qualità collezionando 25 presenze e 4 reti una delle quali decisive per la vittoria dei suoi per 2 - 1 nel match del "Pochissimo" contro gli spezzini della Fezzanese giunta al 91° minuto.



Boloca è una mezzala che ha i giusti tempi per inserirsi, ma in alternativa si può disimpegnare anche davanti alla difesa. Per lui una grande chance quella di misurarsi la prossima stagione con il mondo aquilotto.