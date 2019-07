Un altro ex Sanremese per il Vado

Vado Ligure - Dopo Gagliardi per il centrocampo il Vado, neo promosso in Serie D, mette a segno un'importante colpo di mercato per la propria retroguardia pescando ancora dalla Sanremese. Arriva a vestire la maglia rossoblu il centrale difensivo Luigi Castaldo. Oltre alla maglia matuziana il difensore, ottimo colpitore di testa, ha vestito le casacche di Argentina (nella foto, ndr), Olympia Agnonese, Sangiovannese e Celano in Serie D, e quelle di Borgo a Buggiano, Giacomense e Viareggio in Serie C.



G.L.