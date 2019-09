Un altro classe 2001 nella rosa di mister Sabatini

Fezzano - Nell'ultimo giorno utile del calciomercato professionisti la Fezzanese si assicura il prestito dalla Carrarese del jolly di centrocampo fuori quota classe 2001 Davide Bongiorni. "Ringrazio la Fezzanese, il Presidente Stradini e il Direttore Lorieri per l'opportunità concessami." - le prime parole del giocatore da neo fezzanotto - "Sono veramente molto felice di poter indossare la maglia "Verde", sono convinto che questa esperienza mi permetterà di crescere molto sotto molti punti di vista. Mi metto a completa disposizione di mister Sabatini e dei miei compagni per cercare di raggiungere il più presto possibile gli obbiettivi che la Società si è prefissa!" Cresciuto nel Settore Giovanile gialloblu, è poi passato per tre stagioni alla Fiorentina. Ha fatto ritorno alla Carrarese per indossare la maglia dell'Under15 e dell'Under17 con cui ha messo a segno quattro reti in due stagioni. Lo scorso campionato ha militato nella formazione Beretti. Bongiorni ha già svolto ieri il primo allenamento con i nuovi compagni agli ordini di mister Sabatini e sarà a disposizione dell'allenatore, in caso di prima convocazione, per la trasferta di domenica prossima in casa della forte Sanremese.