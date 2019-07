Un acquisto e due cessioni per il Borgosesia

Borgosesia - Arriva dalla Caronnese, dove ha trascorso gli ultimi due campionati, il nuovo difensore del Borgosesia. Si tratta del 22enne Marco Costa nuovo rinforzo difensivo per i granata piemontesi in vista della stagione 2019/2020. Prima delle ultime due stagioni in Serie D a Caranno Pertusella cresce nelle giovanili del Trittium, Atalanta e Monza ha esordito con quest’ultimi in serie C, tra i professionisti ha militato nelle file della Giana Erminio prima di tornare a Monza. Anche due partenze però per il Borgosesia che saluta Ollio, interessante esterno classe 2000, e Panatti che si è invece accasato al Sondrio.