Ufficiale: Francesco Mazzini è un nuovo giocatore dell'Acireale Calcio

La Spezia - L'Acireale Calcio, storica società italiana che si appresta a disputare da protagonista il campionato di Serie D del Girone I, investe in un nuovo numero uno e lo fa andando a pescare in terra spezzina. Dopo le voci dei giorni scorsi, infatti, arriva l'ufficialità: Francesco Mazzini, spezzino classe 2000, è il nuovo portiere dell'Acireale Calcio. “ Carico al massimo per questa nuova avventura”. Sono queste le prime dichiarazioni rilasciate dall'estermo difensore che va ad affiancare due esterni difensori già presenti nella rosa, ovvero i coetanei Daniele Rao ed Alessandro Guerri. Mazzini approda in Sicilia dopo la lunga militanza nelle file del settore giovanile e Primavera dello Spezia Calcio con la parentesi, positiva, nelle file della società toscana del Seravezza con cui lo scorso anno ha collezionato la bellezza di 22 presenze.