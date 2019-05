Truzzi spegne i sogni Play - Off della Sanremese

L'Inveruno passa al "Comunale" di Sanremo e si qualifica per la finalissima con il Ligorna che elimina a sua volta il Savona

Sanremo - La Sanremese chiude la stagione con la sconfitta interna 1-0 contro l’Inveruno nella gara valida per la semifinale dei Play - Off.



L’indisponibilità di Lo Bosco costringe mister Lupo a schierare un attacco ‘leggero’ senza una vera punta centrale. Nel reparto offensivo ci sono Scalzi, Molino e, al centro, Gagliardi. In difesa sulla destra gioca Sadek dal primo minuto. Ospiti con Broggini - Chessa - Stronati tutti insieme dal 1' minuto.



La prima mezz’ora di gioco scorre via con un buon ritmo, ma latitano le occasioni da ambo le parti. Il primo sussulto arriva al 29’ quando l’Inveruno si rende pericoloso con il colpo di testa di Stronati che, però, finisce sul fondo. Passano dieci minuti e gli ospiti si fanno vedere ancora con il tiro di De Maria da posizione defilata, Manis devia in angolo di piede. La Sanremese ci prova solo con una conclusione da fuori di Spinosa che finisce tra le braccia di Frattini.



Nella ripresa, dopo solo un minuto, Molino prova il destro dalla distanza, blocca Frattini. Al 58’ grande occasione per l’Inveruno: Manis si distende e neutralizza il tiro di Chessa, poi Anzaghi è decisivo con la chiusura sulla ribattuta a rete di De Maria. Gli ospiti trovano il gol decisivo al 69’ quando Stronati mette la sfera nell’area piccola e Truzzi la deposita in rete. La Sanremese si riversa in avanti alla ricerca del pari. Al minuto 84 Ciotoli prova l’incornata su cross di Carletti, ma non impatta bene e la sfera finisce sul fondo. Le ultime due occasioni del match sono degli ospiti. A cinque minuti dal termine Broggini tenta la conclusione di precisione ma la palla finisce sul fondo. All’87’, infine, Chessa conclude di potenza ma Manis si distende e para.



Al triplice fischio esplode la gioia degli ospiti che, con la vittoria al Comunale, staccano il pass per la finale playoff contro il Ligorna, vittorioso oggi 2-1 sul campo del Savona.



Tabellino



Sanremese - Inveruno 0 - 1

Marcatore: 69° Truzzi



Note: ammoniti: Gagliardi (S), Scalzi (S), Ciotoli (S), Frattini (I), Acquistapace (I) e Gatelli (I), calci d’angolo 3 - 9, 300 spettatori circa



Sanremese: 1 Manis, 3 Anzaghi, 2 Giubilato (18 Carletti), 5 Videtta, 24 Sadek, 16 Taddei, 26 Rotulo (17 Ciotoli), 8 Spinosa, 10 Molino, 27 Scalzi (6 Castaldo), 7 Gagliardi. All. Lupo

A disp.: 22 Morelli, 4 Bregliano, 15 Montanaro, 23 Fiore, 29 Guida, 30 Acampora



Inveruno: 1 Frattini, 2 Marioli, 3 Acquistapace, 4 Truzzi, 5 Gatelli, 6 Nava, 7 Chessa (20 Braidich), 8 Lazzaro, 9 Broggini, 10 Stronati (19 Romanini), 11 De Maria (17 Puricelli). All. Andreoletti

A disp.: 12 Zambataro, 13 Quahdani, 14 Zirafa, 15 Lopez, 16 Di Gioia, 18 Bianchi



Arbitro: Sig. Niccolò Turrini (Firenze)

Assistenti: 1° Sig. Massimiliano Starnini (Viterbo); 2° Sig. Edoardo Salvatori (Tivoli)